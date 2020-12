Esteban Ocon : "On sera prêts l'année prochaine"

De son Grand Prix d'Abu Dhabi, Esteban Ocon veut avant tout retenir le dernier tour. Après une course assez irrégulière, le Français est parvenu à accrocher la neuvième place au prix d'un dépassement in extremis sur Lance Stroll, dans la toute dernière boucle. Car pour inscrire ses derniers points de la saison, le Français a dû batailler et s'accommoder d'un premier relais difficile, couplé à une stratégie modifiée notamment en raison du déploiement de la voiture de sécurité virtuelle après dix tours.

"C'était une course un peu compliquée pour nous, la stratégie ne s'est pas super bien passée", ne cache pas Ocon au micro de Canal+. "On a dû s'arrêter plus tôt que prévu avec les mediums, on avait du mal avec les pneus arrière, tout simplement. Du coup, quand je suis rentré j'ai été bloqué pas mal de temps derrière les Ferrari. Mais on avait un bon rythme à la fin avec les durs, c'était sympa et je voyais que je rattrapais Lance tout au long. Je savais qu'à un moment il avait fait un plat, donc j'attendais le bon moment. Mais il a vraiment chuté dans les trois derniers tours, j'ai tout donné, on a réussi à l'avoir donc c'est génial."

S'il se félicitait d'avoir devancé son coéquipier Daniel Ricciardo en qualifications la veille, Ocon a subi la loi de l'Australien, à qui la stratégie de partir en pneus durs et un premier relais étendu au maximum ont bien profité. En début de course, il a d'ailleurs reçu la consigne logique de le laisser passer, compte tenu des stratégies décalées.

Une semaine après avoir décroché son premier podium en Formule 1, le Normand ajoute deux unités à son total pour terminer la saison 2020 au 12e rang. Pour Renault, la quête de la troisième place au championnat constructeurs est un échec puisque l'écurie, qui deviendra Alpine l'an prochain, a été devancée à la fois par McLaren et Racing Point.

"C'est clair que l'on n'est pas satisfaits de là où on est au championnat constructeurs", admet Ocon. "C'était une année très serrée, il y a des choses qu'il faut que l'on revoie. Il y a eu de très bons signes toute l'année, des choses qui font plaisir, mais il y a eu plein de petits moments où l'on aurait pu faire mieux. À la fin, je pense que c'est ça qui nous coûte la troisième place. Mais on sait ce que l'on doit améliorer, on sait où l'on doit progresser et on sera prêts l'année prochaine."