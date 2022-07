Magnussen et Haas encouragés par les évolutions

Charger le lecteur audio

Avant le coup d'envoi du week-end du Grand Prix de Hongrie, Kevin Magnussen était anxieux. Pourquoi ? Parce que le Danois allait étrenner la première évolution majeure de Haas de l'année, 12 Grands Prix après le début de la saison, et redoutait un raté de l'équipe américaine dans le développement.

Après avoir pris part aux deux premières séances d'essais libres ce vendredi, voici le verdict de Magnussen : "Toutes les [données] que nous avons récoltées étaient bonnes, conformes aux attentes. Donc c'est une très bonne chose. Bien sûr, il y a du travail à faire pour que tout soit bien calibré et pour extraire plus de potentiel du package en termes de temps au tour et d'équilibre. Mais jusqu'à présent, c'est une bonne journée. Quand les données disent ce à quoi on s'attendait, c'est toujours une bonne journée."

Bien que Magnussen ait terminé 17e en EL1 et 16e en EL2, avec respectivement 106 et 167 millièmes de seconde d'avance sur son coéquipier Mick Schumacher, qui est encore en possession du package d'origine, le pilote danois a estimé que ces temps au tour peu flatteurs ne reflétaient pas le potentiel de la nouvelle voiture.

Motorsport.com a demandé à Magnussen si l'évolution offrait de meilleures sensations au volant que l'ancienne version de la VF-22, et l'intéressé a répondu : "Au départ, pas vraiment. C'est difficile de trouver des réglages totalement bons pour les premiers tours. Mais ce n'est pas mauvais du tout, il y a de nouvelles caractéristiques positives qui vont être intéressantes à explorer. Mais il y a un peu de travail à faire pour en tirer le maximum."

Les nouveaux pontons de la Haas VF-22

"Le plus délicat, c'est mettre [les nouvelles pièces] et s'éloigner de quelque chose que l'on avait appris à bien connaître, quelque chose de très optimisé, pour avancer en territoire inconnu. Nous ne semblons pas avoir ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, nous n'avons pas l'air très compétitifs ce week-end mais je pense que c'est plus [dû au fait] que nous ne sommes peut-être pas très compétitifs à Budapest. Mais on a vu auparavant que l'on pouvait renverser la vapeur et il y a certainement plus à trouver avec ces nouvelles pièces."

Günther Steiner, le directeur d'équipe, a expliqué que l'aspect le plus prometteur de la première journée de roulage était la bonne corrélation entre les données enregistrées en soufflerie et celles sur la piste.

"Les [données] ne sont pas mauvaises. Nous avons eu un petit problème d'équilibre mais c'est tout à fait normal lorsque vous avez un nouveau package", a indiqué Steiner, ajoutant sur la comparaison avec l'ancien package : "Ça dit de bonnes choses. Nous devons évidemment regarder plus en détail. Mais pour le moment, ça semble aller dans la bonne direction."

Avec Jonathan Noble