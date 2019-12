Masi revient sur son Grand Prix le plus éprouvant de 2019

Comme toutes les saisons depuis 1997, Charlie Whiting s'apprêtait à occuper son poste de directeur de course pour le GP d'Australie 2019. Mais le jeudi précédant l'épreuve, il s'est éteint à l'âge de 66 ans. Il a fallu en urgence le remplacer pour assurer la bonne tenue de la course et pour cela, c'est Michael Masi, qui avait été adjoint de Whiting lors de quelques Grands Prix en 2018, qui a été nommé provisoirement puis installé définitivement dans ce rôle par la suite.

"Ce qui s'est passé à Melbourne est un ensemble de circonstances extrêmement tristes et malheureuses à plusieurs niveaux", a déclaré Masi. "Et on m'a demandé quelques fois ces derniers temps, quel a été mon événement le plus difficile de l'année. C'était Melbourne, de loin."

"Mais globalement, je n'aurais pas pu tenir cette année sans l'équipe de gens que j'ai immédiatement autour de moi à la FIA, et au soutien que j'y ai reçu. Aussi, nos partenaires du Groupe F1 et la façon dont le tout monde là-bas, de Chase [Carey] à tous les gars sur le terrain, que ce soit les caméras embarquées, le chronométrage, les données, qui que ce soit, m'a soutenu et aidé. Et, vous savez, le plus important c'est qu'il y ait 20 types qui pilotent des voitures et 10 écuries, et tous ils m'ont entouré, soutenu et aidé, et sans chacun d'entre eux je n'aurais pas pu finir cette année."

Masi affirme d'ailleurs avoir eu du mal à souffler lors de cette saison de 21 Grands Prix et qu'il continuait à apprendre les ficelles de son nouveau rôle. "C'est probablement quand je serai de retour à Sydney, pour rendre visite à la famille pendant la pause de Noël et du 1er de l'an, que je vais enfin avoir un petit peu de temps pour réfléchir, parce que pendant l'année, je n'ai pas eu cette opportunité."

"Je suis heureux du travail que j'ai fait car, pour moi, j'ai fait du mieux possible. Et j'ai énormément appris, pas seulement de course en course, mais d'heure en heure, à chaque Grand Prix. Nous comprenons tous et sommes d'accord sur le fait que nous sommes dans une industrie hautement complexe. Mais, ayant dit cela, c'est une industrie que j'aime, que j'apprécie, et je ne pouvais pas être plus reconnaissant du soutien que j'ai reçu de la part de tout le monde. Il y a toujours des bons et des mauvais moments dans tout, et vous êtes aussi bon que la dernière décision que vous prenez dans n'importe quel rôle. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'asseoir et d'y réfléchir, pour être honnête."