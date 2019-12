Hamilton : Débutée avec une "épave", 2019 est sa meilleure saison

Lors de la première semaine d'essais hivernaux de Barcelone, Mercedes semblait en grande difficulté avec sa monoplace, qui a subi un travail en profondeur avant la seconde semaine, où elle a réussi à se mettre au niveau de la Ferrari. Lewis Hamilton ne mâche pas ses mots au moment de parler de la W10 dans sa version hivernale et rappelle qu'à ce moment-là, le succès était loin d'être garanti.

Lire aussi : Autosport Awards : les stars des sports mécaniques honorées à Londres

"Quand nous avons débuté cette saison, notre voiture était une vraie épave à piloter", a lancé Hamilton au gala de la FIA. "Ça ne semblait pas aller fort lors des essais. Nous n'arrivions pas à mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement, et il nous a fallu attendre le dernier jour pour y parvenir. Et ensuite, nous sommes arrivés à la première course et nous avions de bons résultats."

Hamilton a qualifié la saison 2019 de "meilleure année de [sa] carrière", et lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur les facteurs ayant permis cela, il a ajouté : "Je dirais que ce sont les influences de l'extérieur. Je crois que c'est ce qui a fait de cette année la meilleure. Je pense que la saison était globalement aussi bonne que la précédente."

"Les qualifications n'étaient pas aussi solides cette année mais tout de même, je me suis qualifié assez souvent en première ligne ou dans le top 3, et je séparais les Ferrari quand ils avaient soudainement 30 chevaux de plus que tout le monde. Les qualifications étaient quand même bonnes, mais c'était une voiture plus difficile à piloter cette année. Les courses étaient aussi bonnes que l'an dernier."

Sur le plan personnel, il gardera un souvenir mitigé de cette année. S'il a entretenu de bonnes relations à titre personnel et a pu développer ses lignes de vêtements, la saison a été marquée par les décès de Charlie Whiting, Niki Lauda et Anthoine Hubert, qu'il note comme des étapes difficiles en 2019.

"Les courses sont vraiment là où le championnat s'est joué, mais je pense qu'en dehors, j'ai été plus heureux dans ma collaboration avec les gars, sur le plan du travail d'équipe. Et il y a eu d'autres choses, comme des portes qui se sont ouvertes du côté de la mode. Cela a été très bien reçu et accepté, et mes fans ont été incroyables dans leur soutien à ce sujet."

"J'ai pu faire toutes ces choses sans qu'on en parle trop, car si l'on voit cela négativement, c'est une distraction. Mais il y aussi eu quelques personnes que l'on a perdues, donc c'étaient des montagnes russes émotionnelles. Dès la première course, puis à Monaco et à Spa, le monde du sport automobile a été sérieusement ébranlé. Et je pense que tout le monde a eu du mal avec cela."