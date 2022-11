Charger le lecteur audio

Rares sont ceux qui incarnent Ferrari mieux que lui, et ce mercredi, la Scuderia est un peu orpheline. Mauro Forghieri est décédé à l'âge de 87 ans.

Mauro Forghieri est né en 1935 à Modène, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Maranello, où Enzo Ferrari allait installer son entreprise quelques années plus tard. Diplômé en ingénierie mécanique à l'université de Bologne, Forghieri a rejoint la marque au cheval cabré en 1960 en tant que stagiaire dans le département moteur. C'est dès 1962, à 27 ans, qu'il est devenu directeur technique de la Scuderia à la suite du départ de plusieurs cadres, dont le designer en chef Carlo Chiti.

Forghieri a conservé ce poste jusqu'en 1984. Sous sa houlette, Ferrari a remporté quatre titres des pilotes et sept couronnes des constructeurs, ainsi que plus de 50 victoires en Grand Prix. L'ingénieur transalpin a ainsi travaillé avec des légendes comme Niki Lauda et Gilles Villeneuve. Quittant Maranello définitivement en 1987, Forghieri est ensuite passé par Lamborghini, puis Bugatti.

L'équipe de Motorsport.com adresse ses sincères condoléances à la famille de Mauro Forghieri.

Mauro Forghieri (à gauche) aux côtés de Jacky Ickx