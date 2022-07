Verstappen : "On a simplement essayé de rester calme"

Charger le lecteur audio

Parti deuxième sur la grille de départ du Grand Prix de France, Max Verstappen s'attendait à devoir trouver la clé pour prendre le dessus sur Charles Leclerc, resté en tête après s'être élancé en pole position. Tout au long du premier relais, le pilote Red Bull a essayé de menacer le pilote Ferrari, en vain, avant de lâcher un peu de lest puis d'être le premier leader à plonger dans la voie des stands. Le verrou a finalement sauté tout seul lorsque Leclerc est sorti de la piste, ouvrant alors la voie à un succès dès lors promis au Champion du monde en titre.

"Je pense que l'on avait un très bon rythme dès le départ", souligne Max Verstappen. "Je mettais la pression sur Charles. Mais quand on se suit ici, avec cette chaleur, les pneus surchauffent énormément. Donc je n'ai jamais vraiment pu tenter une manœuvre de dépassement au virage 11. On a simplement essayé de rester calme, de rester proche. On s'est arrêté au stand un peu plus tôt. Et à partir de là, on ne sait jamais comment la course va se passer. Mais la voiture était rapide aujourd'hui."

"C'est pas de chance pour Charles, j'espère qu'il va bien. À partir de là, j'ai juste fait ma course, j'ai pris soin de mes pneus. Avec cette voie des stands très longue, on ne pouvait pas faire un autre arrêt. Il fallait rester en piste mais les pneus s'usaient beaucoup. Donc il fallait juste gérer les pneus jusqu'à la fin."

Avec ce succès, le sixième cette saison, Max Verstappen s'échappe avec désormais 63 points d'avance sur Charles Leclerc, mais le porteur du numéro un insiste sur les progrès que doit encore selon lui réaliser son écurie.

"On a encore un peu de travail, surtout sur un seul tour. On va donc continuer à travailler", martèle-t-il. "J'essaie toujours de marquer le plus de points possibles. Et bien sûr, il y a certaines manœuvres que l'on voit venir et parfois il faut juste relâcher et attendre peut-être jusqu'à la fin de la course. C'est ce que l'on a fait. Il y reste encore beaucoup de Grands Prix où il faut marquer des points. Sur ce plan, c'était une super journée ici."