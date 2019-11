McLaren : Changer de concept en 2020 n'est pas un pari risqué

L'écurie de Woking est en bonne voie pour terminer à la quatrième position du classement constructeurs, derrière l'intouchable top 3 composé de Mercedes, Ferrari et Red Bull, grâce à une monoplace régulière et performante dans un milieu de tableau pourtant très disputé. Dans le but de faire un nouveau pas en avant, afin de capitaliser sur cette dynamique, après quatre années de disette suite à l'arrivée de Honda comme motoriste, McLaren a choisi d'effectuer un certain nombre de changements conceptuels pour sa monoplace 2020, sous l'impulsion de son directeur technique, James Key.

Mais d'aucuns redoutent que cette orientation différente présente le risque de rendre une partie des avancées de 2019 caduques. Pour Andreas Seidl, directeur de l'écurie, ce ne sera pas le cas. "Je dirais que, dans notre position actuelle, ce n'est pas un risque [mais] une opportunité. Notre objectif est clair : nous voulons passer à l'étape suivante. J'espère donc que nous pourrons sauter quelque part entre notre position actuelle et celle des meilleures équipes, ce qui serait la prochaine grande réussite de l'équipe."

Aussi, en dépit de ces changements assumés, Seidl assure que la McLaren version 2020 ne sera pas révolutionnaire vis-à-vis de la MCL34. "Je ne dirais pas que c'est radical. Mais avec l'écart qui nous sépare des voitures de pointe, avec les mêmes règles, nous allons essayer de faire une belle progression, ce qui veut dire qu'une partie de l'aspect conceptuel de la voiture va changer."

Concernant de possibles tests des pièces 2020 en cette fin de saison, l'Allemand ajoute : "Pour l'instant, nous ne voyons rien qui aurait du sens au niveau des pièces à transposer. Les règles sont plus ou moins les mêmes, donc il y aura des trucs transposables l'année prochaine, mais ce n'est pas comme si nous allions développer des choses pour la voiture de l'année prochaine et les mettre [en piste dès cette saison]."