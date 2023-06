McLaren F1 fixe une date pour une évolution "sensiblement différente"

Lorsqu'il est apparu clairement que McLaren n'avait pas atteint ses objectifs pour le début de la saison, il a été décidé de mettre en place un plan d'amélioration en trois phases pour amener la MCL60 au niveau que l'équipe pense devoir atteindre, après avoir présenté une spécification générant énormément de traînée à Bahreïn.

Le premier package d'améliorations a été lancé à Bakou, et bien que l'équipe soit satisfaite qu'il ait produit les résultats escomptés et que la corrélation avec les données de la soufflerie soit bonne, la voiture continue de produire une traînée excessive et de manquer de rythme par rapport à certaines de ses rivales du milieu de peloton.

Plus tôt cette année, le directeur de McLaren Andrea Stella a révélé que le plus gros package d'améliorations de McLaren pour 2023 serait prêt à être lancé avant la trêve estivale et qu'il s'agissait d'une sorte de "spécification B".

Ce remaniement substantiel a désormais été approuvé par le département design de l'équipe de Woking et est en cours de production, avec un déploiement prévu lors du Grand Prix d'Autriche ou du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. Stella a déclaré que la voiture serait "sensiblement différente", mais qu'il s'agirait d'une évolution du concept actuel de McLaren plutôt que d'un changement d'approche à la manière de Mercedes.

"Le plan est de rendre la voiture plus compétitive. Nous avons lancé le package qui devrait être disponible entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, et c'est ce qui devrait amener la voiture à un niveau plus compétitif", a déclaré Stella.

"Il s'agit de faire progresser la voiture, de faire évoluer les concepts que nous considérons comme efficaces. Elle sera sensiblement différente de ce que nous avons actuellement. Elle servira de base aux développements futurs pour l'année prochaine. Pour la deuxième partie de la saison, il devrait y avoir une autre amélioration majeure."

Le Grand Prix d'Autriche sera le deuxième des six sprints de la saison 2023 de F1, avec donc une seule heure d'essais libres avant les qualifications, mais cela ne devrait pas être un obstacle si les nouvelles spécifications sont prêtes à temps.

En ce qui concerne la position de McLaren au classement des constructeurs, l'équipe britannique continue de perdre du terrain sur Alpine. Le podium surprise d'Esteban Ocon a permis à l'écurie française de reprendre la cinquième place, et le #31 et son coéquipier Pierre Gasly ont inscrit de précieux points à Barcelone quand McLaren n'a pu totaliser que trois points au cours de ces deux épreuves.

Avec Stuart Codling