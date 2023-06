Zhou classe sa course en Espagne "parmi ses meilleures"

Zhou Guanyu a dû compter sur un Grand Prix d'Australie au final chaotique pour débloquer son compteur cette saison, le rythme d'Alfa Romeo étant en ce début de saison nettement inférieur à celui des autres équipes en lutte en milieu de grille. Toutefois, c'est au terme d'un Grand Prix d'Espagne beaucoup plus calme que le pilote chinois a de nouveau inscrit des points.

Contrairement au scénario de Melbourne, Zhou est allé chercher le top 10 "au mérite", en gagnant quatre positions au départ puis en restant impliqué dans la lutte pour les derniers points en jeu jusqu'à l'arrivée. Récompensé à l'issue de la course par la neuvième place, ce qui porte son total de l'année à quatre unités, Zhou s'est réjoui de sa performance du week-end, qu'il a classée parmi ses meilleures.

"C'est un grand soulagement pour nous, pour l'équipe sur place et à Hinwil", a-t-il lancé. "Le début de saison a été très difficile pour l'équipe. Nous avons enfin obtenu les points que nous méritions. La voiture était super et je me sentais à l'aise en saisissant les bonnes opportunités quand j'en avais l'occasion."

"C'était une course bien menée de mon côté, je pense que ces deux journées [samedi et dimanche] ont été parmi mes meilleures en Formule 1 en termes de performance. J'ai fait un bon premier tour, c'était crucial pour nous donner l'opportunité de tirer quelque chose de cette course. Notre rythme était bon, même s'il y a eu des moments où nous avons dû préserver nos pneus judicieusement. Je savais que je devais maintenir la pression sur les autres pour obtenir un bon résultat et, lorsque l'occasion se présentait, j'essayais de les forcer à commettre une erreur."

Zhou s'est notamment illustré à travers plusieurs dépassements, dont une passe d'armes avec Yuki Tsunoda ayant résulté en une pénalité pour le pilote AlphaTauri. Cette combativité sur la piste, associée à une capacité à redresser la barre après un début de week-end plus difficile, a permis à Zhou de recevoir les félicitations du jury.

"Zhou est beaucoup plus mature cette année. Il a fait du bon travail [dimanche]", a commenté Xevi Pujolar, directeur de l'ingénierie. "Vendredi et samedi, Valtteri [Bottas] était probablement plus fort. Avec Zhou, nous n'étions pas sûrs de ses performances. Jusqu'aux EL3, il a eu un peu de mal mais en qualifications, il était dans le coup. En course, il a fait un travail énorme du premier au dernier tour en se battant avec Tsunoda et avec tout le monde. Il est donc certain qu'il est maintenant à un très bon niveau."

Bottas ralenti par des dégâts

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

À l'inverse, et comme l'a mentionné Pujolar, Valtteri Bottas a été pris dans une dynamique descendante au fil du week-end du Grand Prix d'Espagne. Dans le top 10 en EL2 puis en EL3, le Finlandais a été recalé dès la Q1 et n'a pas été en mesure de remonter durant la course.

Selon Alfa Romeo, ce sont des dégâts sur son plancher obtenus dès le départ de la course qui l'ont fortement ralenti, au point de franchir la ligne d'arrivée en avant-dernière position, avec près d'une minute de retard sur son coéquipier.

"Nous avons vu qu'il y avait des dégâts sur le plancher, probablement depuis le premier tour", a indiqué Pujolar. "[Bottas] a donc traîné ces dégâts et il ressentait une certaine inconstance. Nous pensions d'abord qu'il ne s'agissait que d'un problème de trafic parce que nous savons qu'avec ces voitures, surtout avec les pneus durs, se heurter à du trafic peut être délicat, vous pouvez perdre un peu de température dans les pneus. Il est alors difficile de retrouver le rythme."