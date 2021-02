Les secrets révélés par McLaren lors de son shakedown

Même si l'événement virtuel ne permettait à aucun photographe de pouvoir s'approcher au plus près de la voiture, McLaren n'a tout de même pris aucun risque pour cacher les pièces qu'il ne voulait pas que les gens voient. La dissimulation est une tradition de longue date lorsque les écuries de F1 dévoilent leurs derniers bolides, avec des pièces cachées, manquantes ou qui ressemblent peu à celles qui seront réellement destinées à la course.

La présentation de la MCL35M n'a pas été différente, car on a pu constater que la zone du diffuseur avait été soigneusement dissimulée sur les images officielles du lancement. Heureusement pour nous, l'équipe a utilisé une de ses journées de tournage promotionnel à Silverstone ce mardi ; nous avons donc eu la possibilité d'apercevoir certains aspects de la voiture qui n'étaient pas visibles la veille.

Voici ce que nous avons découvert...

Les espoirs de percer ces secrets de conception ont d'abord été anéantis lorsque les images en provenance de Silverstone ont continué à obscurcir délibérément les parties significatives de la voiture. Les angles de prise de vue des vidéos et des photos étaient strictement de face ou de côté, ou bien l'angle de la vidéo empêchait délibérément les gros plans sur certaines zones spécifiques de la voiture au moment où elle quittait la pitlane.

Mais la chance a fini par tourner en notre faveur, car les images diffusées par l'équipe plus tard nous ont permis de voir les principales zones d'intérêt – en particulier celles qui concernent les nouvelles règles aérodynamiques pour 2021.

Ces changements visent à réduire l'appui d'environ 10% et comprennent une découpe diagonale du fond plat devant les pneus arrière, avec interdiction de percer des trous entièrement fermés dans une zone de 100 mm sur l'extérieur du fond plat. En outre, 40 mm ont été retirés de la moitié inférieure des ailettes des écopes de frein arrière et 50 mm ont été découpés dans le bas des lames du diffuseur.

La MCL35M en piste à Silverstone

En inspectant la MCL35M qui a pris la piste à Silverstone (ci-dessus), on peut voir qu'elle dispose d'un ensemble de bargeboards et de déflecteurs de pontons différents ainsi que d'un nouveau fond plat.

Les déflecteurs ressemblent plus à ceux utilisés par l'écurie en fin d'année 2020 (ci-dessous) mais l'élément le plus avancé n'a désormais plus qu'un petit hauban qui descend jusqu'à la "tête de hache" du fond plat (flèche rouge).

Ici, un autre ensemble d'aubes de conditionnement du flux d'air a été logé. Dans le même temps, le panneau central de liaison (flèche bleue) a été remplacé par un trio de lamelles similaires à celles déjà installées dans la portion basse du dispositif.

Il faut aussi noter le nombre de petites modifications faites sur la forme des ailettes des rétroviseurs et à leurs montants (flèche noire), ce qui indique également des changements de design sur les bargeboards situé directement en dessous puisque selon la réglementation les premiers doivent se refléter verticalement sur les second si on les regarde de dessus.

Il semble également y avoir d'autres changements subtils sur les bargeboards, mais il faudra attendre que la voiture prenne la piste en essais pour les analyser complètement.

Zone des bargeboards sur la McLaren MCL35 de la fin de saison 2020

Concernant l'arrière de la voiture, la nouvelle découpe diagonale du fond plat est présente comme exigé par la réglementation. C'est un élément que McLaren a été parmi les premiers à tester en conditions réelles lors du GP de Belgique l'an passé.

Toutefois, c'est une chose qui a été à la fois utilisée et non utilisée pendant la saison 2020 qui est en fait le point d'intérêt central. La MCL35M spécification Silverstone a élevé un élément en forme de L juste devant le pneu arrière. Il avait été testé pour la première fois lors de la première course de la campagne passée, au GP d'Autriche.

Un élément en L sur un fond plat version 2020

Ce genre d'ajout devant le pneu arrière sera probablement utilisé par l'ensemble des écuries, car elles cherchent des moyens de retrouver la performance perdue à la suite du retrait des nombreuses fentes et trous qui pullulaient jusqu'alors.

Haas a également essayé une solution similaire, en combinaison avec un fond plat qui avait été retroussé, à Abu Dhabi, alors que Ferrari a mis à l'épreuve plusieurs solutions différentes au fil de l'année, principalement concentrées sur le bord du fond plat.