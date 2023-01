McNish revient sur la préparation "très intense" d'Audi

Charger le lecteur audio

Après avoir obtenu le feu vert du groupe Volkswagen pour un engagement en Formule 1 l'an dernier, Audi a annoncé de manière officielle son arrivée en catégorie reine pour 2026, au moment de la mise en place d'un nouveau règlement moteur. Et la marque allemande, qui a accumulé de nombreux succès en rallye et en Endurance par le passé, ne se contentera pas de fournir des moteurs à des équipes clientes puisqu'elle dirigera également une structure, celle appartenant actuellement à Sauber.

Il reste encore trois saisons complètes à Audi pour parfaire sa préparation, néanmoins ce laps de temps d'invite pas le constructeur à lever le pied. Comme l'a expliqué Allan McNish dans le podcast de Motor Sport Magazine, la mobilisation est générale à Ingolstadt depuis plus d'un an.

"Les 18 derniers mois ont été très chargés. Ça a été très intense en 2022, je n'avais jamais rien vu de tel auparavant", a déclaré l'ancien pilote de F1, aujourd'hui impliqué dans les divers programmes compétition d'Audi. "On peut penser que 2026 est encore très loin mais c'est imminent. La première course [de la saison 2026] aura lieu dans 39 mois mais nous ne les comptons pas !"

"Étant impliqué avec Audi depuis plus de 20 ans, cela fait partie de cette progression. C'est une période formidable et je pense qu'il n'y a personne au sein de l'entreprise qui n'attend pas avec impatience cette première course en 2026."

Allan McNish

Audi nourrit de grandes ambitions pour son tout nouveau programme F1 : bien que son arrivée ait lieu en 2026, la marque souhaite jouer la victoire au bout de deux ans. Pour ce faire, des travaux vont être effectués dans son usine de Neubourg-sur-le-Danube, centre névralgique du département moteur, et plus de 200 personnes ont été recrutées pour un objectif de 300 avant la mi-2023.

Revenu au premier plan en 2010 après de longues années passées en tant que motoriste, Mercedes est parvenu à remporter sa première victoire lors de sa troisième campagne, tandis que le titre mondial a été décroché à l'issue de la cinquième saison, en 2014.

Mais outre l'exemple récent offert par la marque à l'étoile, les dernières tentatives d'ascension du mont F1 par les grands constructeurs automobiles n'ont pas été glorieuses : Ford a connu cinq saisons d'insuccès avec Jaguar avant de céder son équipe à Red Bull, Honda et BMW n'ont accumulé que deux victoires durant leur court passage à la fin des années 2000 et Renault, revenu en 2016, a dû patienter jusqu'à la saison 2021 pour monter sur la plus haute marche, dans des conditions très particulières néanmoins.

L'exemple le plus tragique demeure celui de Toyota qui, de 2002 à 2009, a couru après la victoire sans parvenir à franchir la ligne d'arrivée en première position en dépit de budgets égaux voire supérieurs à ceux des équipes de pointe de l'époque.

Reste à savoir si l'histoire se répétera avec Audi. La marque sera néanmoins avantagée par la mise en place du plafond budgétaire, qui limite les dépenses des équipes et a pour objectif de niveler le peloton. "Avec Toyota, c'était [d'abord] Le Mans et ensuite le saut en F1", a expliqué celui qui pilotait pour Toyota en 2002. "C'était complètement différent, rien qu'au niveau du personnel, qui devait être multiplié par trois pour être capable de lancer un programme de Formule 1. Il est vrai que c'était il y a 20 ans, à l'époque où les budgets étaient illimités, à l'époque où le nombre de moteurs était illimité. Vous utilisiez trois moteurs au cours d'un week-end, aujourd'hui vous en utilisez autant sur une saison."