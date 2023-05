Les meilleurs clichés techniques du début de saison 2023

Puisque nous devons patienter quelques jours de plus pour découvrir certaines de ces nouvelles pièces, cette pause nous donne l'occasion de passer en revue des améliorations intéressantes observées depuis le début de la saison.

L'Alfa Romeo C43.

GP de Bahreïn : Alfa Romeo a adopté à Bahreïn une solution dont Mercedes a été le pionnier, en 2022. L'équipe cherchait à affiner le flux d'air à l'avant de la voiture et à améliorer les performances en aval.

Mercedes avait introduit de nouvelles pièces dans le cadre d'une évolution majeure au Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Ces pièces avaient permis d'atténuer en partie le marsouinage dont la W13 souffrait en première moitié de saison, mais avaient également aidé l'équipe à débloquer une partie du potentiel de sa monoplace.

Le diffuseur de l'Alpine A523.

GP de Bahreïn : Une caractéristique intéressante de l'Alpine A523 est la forme de la partie inférieure de sa plaque d'extrémité arrière. La réglementation dans cette zone vise à interdire les divers éléments aérodynamiques qui l'ornaient auparavant et, même s'il ne s'agit pas d'une solution aussi efficace que les arêtes inclinées vers l'avant que les équipes avaient l'habitude de placer à cet endroit, la ligne qu'Alpine a incorporée est une caractéristique intéressante qui permet d'améliorer les performances par rapport à une alternative aux contours réguliers.

La Mercedes W14.

GP d'Arabie saoudite : Mercedes a utilisé cette spécification d'aileron à Bahreïn mais a apporté quelques modifications pour mieux répondre aux exigences de Djeddah, en comblant la découpe du coin supérieur de la plaque d'extrémité arrière.

Cela a été rendu possible grâce au design de l'élément, qui permet de changer facilement de panneau de carrosserie. Notez également que l'extrémité de la plaque a été rabotée afin de modifier le comportement aéro de l'aileron.

L'Aston Martin AMR23.

GP d'Arabie saoudite : Plutôt que d'introduire un tout nouvel aileron arrière spécifique au circuit, Aston Martin a également modifié son élément existant en découpant la section centrale du bord de fuite du volet supérieur afin de réduire l'appui et la traînée.

La Red Bull RB19.

Arabie saoudite : Nous avons ici un bel aperçu des éléments de la suspension arrière et du support de l'aileron arrière de la Red Bull RB19, qui est monté sur la structure d'impact. Nous pouvons également voir le chemin qu'emprunte l'échappement sous les éléments de la suspension ; il est doté d'une couche dorée pour la chaleur.

L'arrière de l'Alfa Romeo C43.

GP d'Arabie saoudite : Le DRS d'Alfa Romeo a été modifié par rapport à la version de Bahreïn, avec un conduit plus petit pour le mécanisme situé sur la partie supérieure. Par ailleurs, les pivots des volets ont été remplacés par une solution plus conventionnelle.

L'AlphaTauri AT04.

GP d'Arabie saoudite : Un coup d'œil sur la disposition du radiateur et des éléments de refroidissement de l'AlphaTauri AT04, l'équipe employant un grand refroidisseur en forme de selle de cheval, comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Cela permet d'optimiser l'agencement interne des pontons.

La Red Bull RB19.

GP d'Australie : Nous avons droit à une vue du frein avant à différents stades de l'assemblage, avec le carénage de l'étrier de frein installé sur le côté gauche de la voiture. En revanche, il est nu sur le côté droit. Vous remarquerez que la fenêtre centrale du carénage n'est pas fermée à ce stade non plus, ce qui est une option si l'équipe souhaite modifier la façon dont la chaleur se déplace sur le frein.

Les petites ailettes du tube de refroidissement sont également visibles sur l'étrier exposé, de même que les sorties d'air centrales plus grandes que l'équipe a utilisées pour 2023 afin de permettre à la chaleur rejetée par le disque de frein de passer à travers l'étrier.

La Williams FW45.

GP d'Australie : Le frein avant de la Williams FW45, avec le carénage qui entoure l'étrier et le disque, est très similaire au design de Red Bull en 2022.

La Ferrari SF-23.

GP d'Australie : L'étrier de Ferrari est alimenté en air frais par deux canaux, un de chaque côté du carénage, tandis que des orifices dans la section centrale de l'étrier et du carénage permettent à la chaleur rejetée par le disque de se déplacer à travers l'ensemble.

Ferrari a également un carénage de disque cette année, qui n'est pas montré sur cette image mais qui nous donne un aperçu du perçage en forme de X sur le disque.

La Mercedes W14.

GP d'Australie : Un coup d'œil sous le capot de la Mercedes W14 nous donne un aperçu du groupe propulseur et de son agencement. Notez la façon dont l'échappement principal passe au-dessus du bras de suspension arrière et la position du renfort principal du plancher, qui croise la carrosserie lorsqu'elle est présente.

L'Alfa Romeo C43.

GP d'Australie : L'interaction complexe des volets et de la plaque d'extrémité de l'aileron avant de l'Alfa Romeo C43, avec les deux éléments les plus en retrait tournés vers l'extérieur et une partie de la section inférieure de la plaque d'extrémité entièrement supprimée pour favoriser le phénomène aéro d'outwash.

L'aileron avant de la McLaren MCL60.

GP d'Australie : Les volets de la McLaren MCL60 sont également tournés vers l'extérieur pour favoriser l'outwash. Cependant, sans la section découpée dans la partie inférieure de la plaque d'extrémité, l'ensemble est potentiellement moins efficace que celui des rivaux.

La Mercedes W14.

GP d'Australie : La solution de Mercedes pour cette zone, qui tente également de retrouver une partie de l'outwash que la réglementation a réduit, comprend une découpe dans la partie inférieure de la plaque d'extrémité, des volets détachés et deux arêtes.

La Ferrari SF-23.

GP d'Australie : Un coup d'œil sous l'aileron avant et le nez de la Ferrari SF-23 montre à quel point le nouveau règlement a réduit la complexité des surfaces par rapport à la génération précédente. Notez également l'apparence du dispositif de réglage des volets.

L'Alfa Romeo C43.

GP d'Azerbaïdjan : Un regard sous la carrosserie de l'Alfa Romeo C43, avec les radiateurs et les refroidisseurs superposés à l'intérieur du ponton. On remarque également l'aileron arrière à faible appui, la forme de cuillère peu profonde du plan principal et la découpe en diagonale de l'extrémité de l'aileron.

L'aileron arrière de la Haas VF-23.

GP d'Azerbaïdjan : Haas a découpé une partie importante du volet supérieur de son aileron arrière à Bakou afin de réduire la traînée et d'augmenter la vitesse de pointe.

La Red Bull RB19.

GP d'Azerbaïdjan : Le support métallique du pilier central de l'aileron arrière de la Red Bull RB19 sert également de point d'attache plus haut pour le triangle supérieur.

L'aileron avant de l'Alpine A523.

GP d'Azerbaïdjan : À Bakou, Alpine disposait d'une option à faible appui pour son aileron avant, avec une grande découpe dans la section médiane du volet supérieur.

L'AlphaTauri AT04.

GP d'Azerbaïdjan : L'aileron arrière à faible appui d'AlphaTauri et en forme de cuillère, avec un volet supérieur qui s'efface progressivement sur son bord de fuite en rejoignant les extrémités.

La McLaren MCL60.

GP d'Azerbaïdjan : Le plancher de McLaren comporte une arête qui se situe au-dessus de la ligne du bord d'attaque, tandis qu'une section bombée sous le ponton permet de mieux gérer l'écoulement de l'air à la fois au-dessus et en dessous de la surface. Remarquez que les bords du plancher et les arêtes sur le déflecteur ont tous été inclinés pour aider à réduire la flexion.

La McLaren MCL60.

GP d'Azerbaïdjan : Gros plan sur le déflecteur du plancher de la MCL60, avec les trois ailettes inclinées pour aider à les protéger lorsque le plancher se comprime, tout en évitant qu'elles ne fléchissent trop.

L'arrière de la Ferrari SF-23.

GP d'Azerbaïdjan : Le beam wing à deux éléments de Ferrari comporte un élément de corde plus court au sommet qui traverse toute l'envergure de l'aileron, alors que la plupart des équipes fixent les éléments supérieurs au sommet de la structure d'impact.

La Mercedes W14.

GP d'Azerbaïdjan : Le bord du plancher de la Mercedes W14 abrite plusieurs arêtes plus petites qui travaillent en combinaison avec les extrémités des cloisons situées sous le plancher. Notez également à quel point le bord du déflecteur s'enroule vers le haut, ce qui contraste avec la hauteur de la partie avant du plancher.

L'Alpine A523.

GP de Miami : Sur le côté de l'A523, nous pouvons distinguer la tranchée qui a été creusée au dessus du ponton, alors que l'équipe française a opté pour un meilleur refroidissement à Miami avec ses grilles interchangeables.

Le diffuseur de la Mercedes W14.

GP de Miami : Gros plan sur l'arrière de la Mercedes W14, y compris le déflecteur à trois niveaux de l'écope de frein qui a été introduit en Azerbaïdjan.

L'Aston Martin AMR23.

GP de Miami : Le design de l'écope de frein avant d'Aston Martin comprend un croisement, avec une aube placée à l'intérieur pour aider à guider le flux d'air vers la face de l'élément.

L'Aston Martin AMR23.

GP de Miami : Gros plan sur les éléments de la suspension avant de l'AMR23, y compris l'amortisseur, avec les rondelles Belleville.

Le diffuseur de la Red Bull RB19.

GP de Miami : Un coup d'œil sur l'arrière de la Red Bull RB19 et le beam wing à un seul élément, une solution vue plusieurs fois cette saison, l'équipe autrichienne cherchant à réduire les niveaux d'appui et de traînée sur chaque circuit.