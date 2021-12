Newey : "Le titre où j'ai été le plus proche de perdre connaissance"

On le sait discret même si omniprésent à la tête de l'écurie Red Bull Racing, aux côtés de Christian Horner et Helmut Marko. Dimanche au Grand Prix d'Abu Dhabi, Adrian Newey a vu ses efforts récompensés en retrouvant les joies du titre mondial. Le directeur technique de l'écurie de Milton Keynes est reconnu pour avoir fait gagner des championnats presque partout où il est passé, avec les succès de Williams et McLaren dans les années 90 puis de Red Bull au début des années 2010. Voici désormais qu'il a contribué au titre mondial de Max Verstappen. Alors le Britannique a confié son émotion, après un final dont il a eu bien du mal à se remettre !

"Il y a tellement d'émotions dans une course comme celle-là", a-t-il expliqué au micro de Sky Sports. "Évidemment, dans les tours précédant la voiture de sécurité, on avait l'impression que tout nous échappait. On commence alors à repenser à l'année et à ce que l'on aurait pu faire, à certains moments malchanceux, à Copse [à Silverstone] en particulier qui, personnellement, me fait toujours broyer du noir par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Et puis il y a eu la voiture de sécurité, et évidemment nous avons eu de la chance. Il n'y a pas deux façons de parler de la voiture de sécurité mais si je réfléchis, et bien sûr je sais que je suis partial, mais je pense que tout compte fait, Max l'a mérité."

Pour Adrian Newey, le scénario rend ce titre mondial forcément à part, lui qui a pourtant connu des fins de saison disputées et sous haute tension. "C'est celui où j'ai été le plus proche de faire une crise cardiaque et de perdre connaissance après coup", admet-il. "J'ai connu d'autres titres qui se sont joués lors de la dernière course, bien sûr, mais aucun dans le dernier tour, et c'était incroyable, absolument incroyable."

Max Verstappen passe la ligne d'arrivée à Abu Dhabi.

Le titre mondial des pilotes conquis par Max Verstappen vient couronner le travail de Red Bull avec sa RB16B. Une machine avec laquelle l'écurie autrichienne a bien négocié les changements réglementaires imposés l'hiver dernier et visant à réduire l'appui aérodynamique. Une modification technique qui lui a profité ?

"C'est difficile de savoir exactement", répond Adrian Newey. "Nous avons tous voté pour les changements de règlement. Est-ce que ça nous a mieux réussi qu'à Mercedes ? Il semble que c'était certainement le cas en début d'année, puis lors des derniers Grands Prix ils sont revenus très fort. Dans l'ensemble, nous avions probablement la voiture la plus rapide, et ça doit rendre hommage à tout le monde à l'usine. Nous sommes tous sous les feux des projecteurs ici mais ce que les gens ont fait à l'usine, mes collègues, les ingénieurs, tout le monde, le soutien que nous ressentons quand nous sommes ici et qu'ils nous apportent, c'est incroyable."

Adrian Newey a contribué par le passé au succès de Champions du monde comme Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen ou Sebastian Vettel. Aujourd'hui, sa collaboration avec Max Verstappen l'impressionne tout autant, notamment par la facilité qu'il retrouve dans le travail avec le Néerlandais.

"Oui, il est agressif, mais je pense que dans l'ensemble il est très loyal, il a un tel talent, un tel pilotage", résume-t-il. "Il est encore très jeune, il peut encore apprendre, il est tout simplement incroyable. Et ce qu'il y a de mieux chez lui, c'est qu'il est facile de travailler avec lui. Il n'y a pas de faux-semblants, il arrive et se met au travail. J'adore ce type, il est incroyable."