Les notes du Grand Prix de Hongrie 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 9

Son tour de qualification était loin d'être optimal, il aurait facilement pu être deux dixièmes plus rapide, et ça lui coûte la meilleure note. Mais Max Verstappen a fait étalage de toute sa suprématie lors de la course, s'emparant de la tête au départ pour ne plus la lâcher, nettement plus compétitif que ses rivaux directs. Jamais il n'a été menacé pour la victoire, et il s'impose avec plus de 30 secondes d'avance. C'est un 9 qui se rapproche d'un 9,5.

Le bonnet d'âne pour Kevin Magnussen

Note : 4

La période difficile vécue par Kevin Magnussen se poursuit, expliquée ce week-end par l'intéressé : son style de pilotage ne conviendrait pas à la Haas VF-23. Toujours est-il qu'il ne s'est qualifié que 19e quand son coéquipier Nico Hülkenberg décrochait la Q3, concluant la course bon dernier à 31 secondes de l'Allemand pour un déficit de quatre dixièmes au tour en moyenne.

Max Verstappen (Red Bull) devant Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris

Note : 9

Décidément, Lando Norris brille au volant de cette McLaren évoluée, avec la troisième place sur la grille et un second podium consécutif à l'issue d'une course rondement menée, même s'il était loin de pouvoir jouer la victoire.

Sergio Pérez

Note : 6

Sergio Pérez pilote du jour ? Ça nous paraît un peu exagéré. Après s'être médiocrement qualifié neuvième à quatre dixièmes de son chef de file, derrière les Alfa Romeo, Pérez n'a fait que remonter jusqu'au podium tant bien que mal au volant de la meilleure monoplace du plateau.

Lewis Hamilton

Note : 8

Une pole position impressionnante pour Lewis Hamilton, même si la course n'a pas été du même calibre par la suite avec un départ moyen et un cruel manque de rythme en début d'épreuve.

Oscar Piastri

Note : 8

Certes, il a fini le Grand Prix à 29 secondes de son coéquipier, vraisemblablement victime de dégâts après un passage sur un vibreur, mais Oscar Piastri ne démérite pas en tant que rookie avec la quatrième place des qualifications et la cinquième en course.

George Russell

Note : 8

Pas de réussite en qualifications avec cette élimination en Q1 après avoir été dépassé par trois voitures alors qu'il allait lancer son tour, mais George Russell s'est bien rattrapé en remontant au sixième rang en course.

Charles Leclerc

Note : 7

Un arrêt au stand qui s'est éternisé et un excès de vitesse dans la pitlane n'ont pas aidé Charles Leclerc, mais il était quand même plus performant que Carlos Sainz.

Charles Leclerc (Ferrari) devant Carlos Sainz (Ferrari)

Carlos Sainz

Note : 6

Carlos Sainz a été légèrement en deçà de son coéquipier ce week-end, mais son niveau de performance restait correct.

Fernando Alonso

Note : 7

L'Aston Martin semble avoir perdu en performance, et Fernando Alonso est plus discret en conséquence, mais il continue d'engranger des points précieux.

Lance Stroll

Note : 5

Comme d'habitude, Lance Stroll a été dominé par son coéquipier, seulement 14e en qualifications avant d'accrocher la dixième place en course.

Alexander Albon

Note : 8

Alexander Albon continue de faire des merveilles au volant de sa Williams, ici le "meilleur des autres" alors que les top teams, en matière de performance, sont désormais au nombre de cinq.

Valtteri Bottas

Note : 7

Valtteri Bottas n'a pas concrétisé sa septième place sur la grille, avec la perte de cinq places au départ. Il n'a jamais réussi à revenir dans la bataille pour les points. Intrinsèquement, cela reste convaincant au volant d'une Alfa Romeo.

Daniel Ricciardo

Note : 8

Retour réussi pour Daniel Ricciardo, qui a battu son coéquipier Yuki Tsunoda en qualifications comme en course. Pour une première au volant de la délicate AlphaTauri AT04, on n'en attendait pas tant.

Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Nico Hülkenberg

Note : 7

Encore une fois, Nico Hülkenberg était le plus performant des pilotes Haas, même si les points (et même le top 12) lui ont échappé pour un huitième Grand Prix de suite.

Yuki Tsunoda

Note : 5

Devancé par un pilote qui découvrait l'AlphaTauri, Yuki Tsunoda a intérêt à redresser la barre s'il veut avoir la moindre chance d'obtenir un baquet chez Red Bull, voire de conserver le sien.

Zhou Guanyu

Note : 5

Des qualifications exceptionnelles au cinquième rang, un problème technique à l'extinction des feux et une erreur grossière au freinage du premier virage, qui a eu de lourdes conséquences.

Logan Sargeant

Note : 5

Logan Sargeant se trouvait entre Hülkenberg et Tsunoda lorsqu'il est parti en tête-à-queue dans la chicane à quelques tours du but. Il a finalement abandonné.

Esteban Ocon

Note : 5

Après une élimination en Q2, Esteban Ocon n'a rien pu faire pour éviter le carambolage provoqué par Zhou.

Pierre Gasly

Note : 5

Scénario identique pour Gasly, et l'écurie Alpine signe un zéro pointé bien malgré elle.