Les notes du Grand Prix d'Italie 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 9

Max Verstappen a vu la pole position lui échapper d'un souffle à Monza, et pour cette raison, il ne peut obtenir une note parfaite. En course cependant, le pilote Red Bull a été impeccable. Loin de la fougue de sa jeunesse, il a pris son temps et imposé une pression intense à Carlos Sainz jusqu'à pousser ce dernier à la faute. Une fois en tête, il a affiché sa rapidité et sa constance habituelles, et on pouvait difficilement douter de sa victoire.

Le bonnet d'âne pour Logan Sargeant

Note : 4

Logan Sargeant est décidément en grande difficulté. Le rookie américain était en deçà de son coéquipier Albon tout le week-end, sur une piste qui représentait la meilleure opportunité de Williams cette saison. Trois dixièmes de déficit en Q1, sept en Q2, et un retard de 28 secondes sous le drapeau à damier avant l'application d'une pénalité pour un accrochage avec Bottas. À l'heure où son baquet pour 2024 n'est pas assuré, il faut faire mieux.

Logan Sargeant (Williams) devant Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Sergio Pérez

Note : 6

Sergio Pérez a comme à l'accoutumée affiché un niveau de performance nettement en deçà de celui de son chef de file, avec plus de trois dixièmes de retard lors des trois phases des qualifications. Son rythme était également inférieur en course, mais il a le mérite d'avoir sauvé la deuxième place et d'avoir conclu l'épreuve à six secondes de Verstappen.

Carlos Sainz

Note : 8

Carlos Sainz a signé une superbe pole position à Monza, mais il n'avait pas le rythme pour s'imposer et a fini par craquer sous la pression de Verstappen. Au moins a-t-il sauvé le podium de justesse face à son coéquipier.

Charles Leclerc

Note : 7

Charles Leclerc a également fait preuve de compétitivité sur les terres de Ferrari, mais sa tentative d'arracher le podium à son partenaire s'est avérée assez brouillonne.

George Russell

Note : 8

La quatrième place sur la grille de départ devant Pérez, la cinquième à l'arrivée à seulement 18 secondes de la victoire (avant l'application d'une pénalité pour un incident avec Esteban Ocon) : George Russell s'est à nouveau montré particulièrement solide à Monza.

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton

Note : 6

Lewis Hamilton, en revanche, n'était pas à son niveau habituel. Bien qu'ayant devancé Russell en Q1 et en Q2, il accusait un dixième et demi de retard en Q3 et a dû s'employer pour remonter au sixième rang en course, notamment après avoir écopé d'une pénalité méritée pour avoir tassé Piastri au freinage de la Variante della Roggia.

Alexander Albon

Note : 9

Alexander Albon a parfaitement tiré profit de la vitesse de pointe de sa Williams à Monza : deuxième en Q1, cinquième en Q2, sixième en Q3. Il a ensuite résisté non sans mal aux McLaren et à l'Aston Martin d'Alonso en course, même si Hamilton, lui, est parvenu à passer.

Lando Norris

Note : 7

McLaren a vécu un week-end quelque peu moyen à Monza, sans pouvoir se hisser aux avant-postes mais en ayant quand même la performance pour inscrire des gros points. Lando Norris et Oscar Piastri se sont marqués à la culotte tout au long du week-end, mais l'Anglais a souffert face à la vitesse de pointe de la Williams d'Albon.

Fernando Alonso

Note : 7

Au sein d'une écurie Aston Martin en perdition, Fernando Alonso continue de sauver les meubles, lui qui a bouclé son 20 000e tour de course en Formule 1 lorsqu'il est passé sous le drapeau à damier.

Fernando Alonso (Aston Martin)

Valtteri Bottas

Note : 8

Il y a du mieux chez Alfa Romeo ! Profitant certes des dégâts sur la McLaren de Piastri, Valtteri Bottas a marqué son premier point depuis le Grand Prix du Canada.

Liam Lawson

Note : 8

Encore une belle performance de la part de l'intérimaire Liam Lawson, qui a aisément composé son ticket pour la Q2 avec trois dixièmes d'avance sur la 16e place malgré deux dixièmes et demi de déficit sur Tsunoda. Il s'est finalement qualifié 12e, à un dixième et demi du Japonais, et a mené une course solide en l'absence de ce dernier, jusqu'à passer à sept secondes des points.

Oscar Piastri

Note : 7

Malgré le résultat, Oscar Piastri n'a pas démérité davantage que Norris, il a simplement été victime d'une manœuvre excessivement agressive de Hamilton. Une pénalité pour avoir tiré avantage d'un passage hors piste lui coûte la 11e place qu'il aurait pu acquérir à la régulière face à Lawson.

Zhou Guanyu

Note : 5

Une élimination en Q1 et 16 secondes de retard sur Valtteri Bottas à l'arrivée pour Zhou Guanyu : on a vu mieux de la part du pilote chinois.

Lance Stroll

Note : 5

Une fois n'est pas coutume, Lance Stroll a l'excuse d'avoir vécu un vendredi vierge, ayant cédé son volant à Felipe Drugovich en EL1 avant de subir un problème technique en EL2. Il s'est quand même classé dernier des qualifications, à trois dixièmes de la 19e place et à huit dixièmes d'Alonso, concluant la course 16e à 41 secondes de l'Ibère...

Lance Stroll (Aston Martin) devant Nico Hülkenberg (Haas)

Pierre Gasly

Note : 6

Alpine a vécu un week-end à oublier dans le Temple de la Vitesse. Pierre Gasly n'aura eu à se mettre sous la dent qu'un dépassement sur Lance Stroll dans l'avant-dernier tour.

Nico Hülkenberg

Note : 6

Un week-end à oublier, voilà qui résume très bien ce qu'a vécu Haas également. "Le départ était le seul point positif", admet Nico Hülkenberg, qui a le mérite d'avoir arraché la Q2 avant de finir 17e.

Kevin Magnussen

Note : 5

"C'était probablement la pire course qui soit, car on n'avait vraiment aucun rythme, les pneus s'effondraient et il n'y avait pas d'équilibre." Voilà qui résume à merveille le Grand Prix de la lanterne rouge Kevin Magnussen.

Esteban Ocon

Note : 6

Comme son coéquipier, Esteban Ocon a beaucoup souffert au volant d'une Alpine qui manquait de compétitivité à Monza, avant d'être contraint à l'abandon par un problème technique.

Yuki Tsunoda

Non noté

Trahi par la mécanique avant même le départ du Grand Prix, Yuki Tsunoda n'a pas pu faire ses preuves au-delà d'une encourageante 11e place en qualifications.