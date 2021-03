Marquer un ou deux points serait "fantastique" pour Haas

On le sait, 2021 sera une saison de transition pour Haas F1 Team. En grande difficulté lors d'une campagne 2020 particulièrement compliquée, l'écurie américaine a développé sa monoplace au minimum pour cette année – sans même utiliser ses jetons de développement autorisés dans un contexte de gel des châssis – et a recruté deux rookies, Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

L'objectif assumé est de privilégier les finances tout en préparant la nouvelle réglementation technique de 2022 ; ainsi, l'objectif pour 2021 est particulièrement modeste sans être surprenant, puisque Haas devrait passer la saison en fond de grille.

Lorsqu'il lui est demandé ce qui ferait de cette saison un succès pour Haas, le directeur d'équipe Günther Steiner répond : "J'espérerais que nos deux pilotes auront appris autant que possible et peut-être même encore davantage afin de se préparer pour l'an prochain. Si nous pouvons marquer un ou deux points à un moment, ce sera un résultat fantastique. Mais nous sommes réalistes, et les points seront difficiles à accrocher. Tant que nous apprenons, progressons et pouvons retrouver notre niveau du passé, je suis content. Cette saison va être difficile, mais nous en tirerons quelque chose de bon, nous y arrivons toujours."

"La lumière au bout du tunnel est 2022, où nous retrouverons notre pleine force car nous nous sommes ressaisis l'an dernier et avons fait un pas en arrière pour en faire deux en avant." Ainsi est décrite la stratégie de concentrer toutes les ressources sur cette nouvelle réglementation technique qui débutera l'an prochain.

L'une des clés du niveau de performance de Haas en 2021 sera en tout cas la progression annoncée de l'unité de puissance Ferrari, qui manquait cruellement de performance l'an dernier. La Scuderia assure avoir fait un bond en avant de ce côté-là, Alfa Romeo y croit également, mais chez Haas, on se garde bien de tirer des conclusions.

"Pour nous, il est très difficile de faire une comparaison avec l'unité de puissance de l'an dernier", indique Steiner. "Mais je fais entièrement confiance à Ferrari quant à ce qu'ils nous disent ainsi que ce qu'ils font. Nous voyons sur leur voiture que c'est mieux. De notre côté, nous avons concentré nos essais sur le fait de donner aux deux rookies autant de tours que possible. Nous ne pouvions pas vraiment faire de comparaison car Mick, par exemple, n'était dans la voiture l'an dernier que pour une journée entière après Abu Dhabi, et Nikita n'a piloté une Haas pour la première fois que lors de notre shakedown à Bahreïn cette année. Je fais entièrement confiance à Ferrari et suis sûr que l'unité de puissance est plus puissante."