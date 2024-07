Ocon 18e sur la grille : "C'est embarrassant"

Lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Silverstone, Esteban Ocon n'a pu aller au-delà de la première phase et a échoué à la 18e place. Le pilote Alpine était en passe de rejoindre la Q2 avec plus d'une seconde d'avance sur Fernando Alonso, qui lui est allé jusqu’en Q3, avant d'avorter son dernier tour et de rentrer au stand.

La Q1 a été quelque peu chaotique à cause de la météo changeante typique du circuit anglais. Les pilotes ont d'abord effectué un premier tour en pneus intermédiaires avant que Sergio Pérez ne provoque un drapeau rouge. Ils sont ensuite ressortis en pneus slicks à seulement quelques minutes de la fin et avec une dernière chance pour tenter de rejoindre la Q2.

Ocon a expliqué avoir été convaincu d'avoir passé la ligne d'arrivée avant la fin du chrono, ce que son équipe, elle, conteste : "En fait, c'est simple, sur le système il était marqué que j'avais pris le drapeau à damier. Pour moi j'étais sûr de ne pas l'avoir pris, j'étais sûr d'être passé après. J'ai demandé trois fois à l'équipe et elle m'a confirmé qu'on l'avait pris et que c'était fini."

"En fait, même avant ça, on a pris toutes les mauvaises décisions", explique le Français au micro de Canal+. "On a attaqué au mauvais moment, on a rechargé quand la piste était la plus sèche, et ça n'allait clairement pas dans notre sens. On était décalés par rapport à la plupart des gens. [...] On s'est complètement raté sur toute la séance, c'est embarrassant pour nous. Donc il faudra qu'on récupère les positions que l'on pourra demain, mais en tout cas, aujourd'hui notre séance de qualifications est très décevante."

Interrogé justement sur ses possibilités en course demain, le pilote français ne semble pas tellement convaincu de pouvoir rattraper son début de week-end compliqué : "Pour l'instant, on était mieux sur des conditions plus sèches que mouillées. On a eu beaucoup de difficultés en EL3. Là, les conditions étaient un peu plus favorables pour nous sur cette qualif. Il faudra voir ce qu'on décide de faire. On n'a pas le bon setup non plus s'il fait sec. On avait essayé de se baser sur la pluie. Toute la journée a été chaotique."

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De son côté, Pierre Gasly n'a pas effectué plus de trois tours lors de cette séance. Une issue logique puisque le Français partira dernier demain après avoir changé plusieurs pièces moteur sur sa monoplace. Le pilote Alpine semble plus optimiste que son coéquipier sur une possible remontée demain.

"Aujourd'hui, on n'a même pas essayé, on part dernier demain", explique Gasly au micro de Canal+. "On a juste fait un tour en intermédiaires puis on est sorti en softs. On s'est dit que ce serait des conditions un peu serrées. La priorité c'est de faire passer l'autre voiture en Q2 et il n'y avait pas d'intérêt pour moi d'essayer de passer et de potentiellement repousser l'autre voiture. On a décidé de rentrer à trois tours de la fin, pour nous ça n'aurait rien changé. Après c'est sûr que j'aurais bien aimé rouler un petit peu mais bon, on sait que notre week-end commence demain et c'est ça qu'il faudra maximiser."

"Il va falloir voir les conditions [pour la course demain]. On le voit encore aujourd'hui : un coup ça sèche ensuite il pleut, etc. On sait que ça va être compliqué. Sur cette piste, on a un peu plus de mal que sur les autres mais on sait que s'il pleut, tout peut se passer. On voit qu'il y a des chances de pluie pour le départ donc il faudra être préparé. C'est simple de faire des erreurs donc il y aura des opportunités à aller chercher demain. On va essayer de remonter."