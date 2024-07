Qualifs - En pole position, Russell mène un triplé britannique

Vendredi, Lando Norris a dominé l'ensemble de la journée en signant le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres, sur une piste encore sèche. Ce samedi, pour l'ultime heure d'essais, qui s'est déroulée dans son intégralité sur une piste humide, c'est George Russell qui pointait en haut de la feuille des temps, menant un triplé britannique.

Son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, reste le roi à domicile avec sept pole positions et huit victoires sur le tracé de Silverstone. Deuxième de la troisième séance d'essais libres, le septuple champion du monde pourrait bien se mêler à la bataille pour la pole position. Dans le même temps, Max Verstappen, jamais présent dans le top trois, semble un peu en retrait depuis le début du week-end.

Q1 - Pérez à la faute, Alpine en fond de grille

Au début de cette séance de qualifications, la pluie ne tombe plus et le soleil est également présent sur le tracé de Silverstone. Cependant, la piste est encore humide donc les pilotes s'élancent, comme ce matin, en pneus intermédiaires. À l'issue des premiers tours de piste, c'est Max Verstappen qui prend le meilleur temps devant les deux Mercedes en 1'37''518. À 89 millièmes du Néerlandais, Lando Norris vient s'intercaler à la deuxième place.

À dix minutes de la fin de cette Q1, Lewis Hamilton a repris les commandes en 1'37''134, tandis que les premiers pneus tendres ont été chaussés, Valtteri Bottas étant le premier à s'élancer dans un tour rapide. Seulement, le drapeau rouge a été agité avant que le Finlandais ne finisse son tour. Sergio Pérez, également équipé de pneus tendres, s'est fait piéger dans le virage de Copse, se retrouvant bloqué dans les graviers.

Avec plus de sept minutes restantes, tous les pilotes sont repartis en piste équipés de pneus tendres. Dans le même temps, des nuages noirs ont fait leur apparition au-dessus du circuit, obligeant les pilotes à effectuer rapidement un tour chronométré. Premier à s'élancer, Bottas a donc pris les commandes de la Q1 en 1'32''431 mais pour très peu de temps. C'est Oscar Piastri qui a signé le meilleur temps en 1'30''895 alors que Verstappen faisait un petit détour dans les graviers.

Dans les dernières secondes, les deux Mercedes se sont placées aux deux premières places, à l'avantage de Lewis Hamilton. Les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont placées aux troisième et quatrième rangs, Piastri complétant le top cinq. Alors que Pierre Gasly n'est pas reparti dans cette séance car il s'élancera en fond de grille en raison d'un changement de plusieurs éléments moteur, Esteban Ocon n'a pas réussi à placer son Alpine dans la deuxième partie des qualifications.

Éliminés en Q1 : Bottas, Magnussen, Ocon, Pérez, Gasly

Q2 - Dégâts pour Verstappen, Leclerc éliminé

Passées en Q2, les deux Williams d'Alex Albon et Logan Sargeant sont les premières à déclencher le chronomètre de cette seconde partie des qualifications. Le Thaïlandais prend donc la tête en 1'27''983, directement battu par Fernando Alonso. À l'issue des premiers tours rapides, c'est Lando Norris qui prend les commandes de la feuille des temps en 1'27''432. Il est suivi par Sainz et Piastri alors que Leclerc semble en difficulté avec ses pneumatiques.

À sept minutes du terme, Alonso signe le meilleur temps de la Q2 en 1'27''279, battu par Sainz en 1'27''149. Avec une piste de plus en plus rapide et des pneus neufs équipés sur l'ensemble des monoplaces, Piastri prend le meilleur chrono en 1'26''945. Nico Hülkenberg se montre très rapide et prend la première place à l'Australien en 1'26''847.

C'est ensuite Russell puis Norris qui ont pris le meilleur temps en 1'26''559 pour le pilote McLaren. Dans le même temps, Red Bull annonçait que le plancher de la monoplace de Verstappen était significativement endommagé après son passage dans les graviers. Dans une dernière tentative, le Néerlandais est tout de même parvenu à remonter au sixième rang, passant en Q3. Charles Leclerc n'a pas eu cette chance, échouant à la onzième position.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Sargeant, Tsunoda, Zhou, Ricciardo

Q3 - Triplé britannique sur la grille de départ

Comme en Q2, c'est la Williams d'Alex Albon qui s'élance en première sur la piste. Cependant, c'est Verstappen qui signe le premier chrono rapide. Il est tout de suite battu par Piastri puis Norris en 1'26''030, à deux dixièmes de son coéquipier. Lewis Hamilton vient s'intercaler entre les deux McLaren alors que Russell prend le meilleur temps pour seulement six millièmes en 1'26''024. À l'issue du premier run, Hülkenberg se place à la sixième place, derrière Verstappen et devant Carlos Sainz. Les deux Aston Martin sont huitième et neuvième tandis qu'Albon complète le classement de cette Q3.

À trois minutes de la fin de cette dernière partie des qualifications, tous les pilotes repartent pour une dernière tentative. Verstappen est le premier parmi les leaders à se relancer et remonte au quatrième rang alors qu'Hamilton prend le meilleur temps en 1'25''990. Juste derrière lui, Russell signe le meilleur temps définitif en 1'25''819. Après sa victoire la semaine passée en Autriche, le pilote Mercedes signe sa troisième pole position en carrière, la première à domicile, et mène un triplé britannique sur la grille de départ en devançant Hamilton et Norris.

