Red Bull va tester Lawson, la pression monte sur Pérez

L'été va-t-il être plus agité que prévu chez Red Bull ? C'est une piste que l'on ne peut pas écarter alors que, d'après les informations de Motorsport.com, Liam Lawson effectuera la semaine prochaine un test au volant de la RB20 sur le circuit de Silverstone. Une nouvelle qui survient alors que l'avenir de Sergio Pérez semble de nouveau menacé, en dépit de sa récente prolongation de contrat, laquelle contiendrait des clauses de rupture si certains objectifs ne sont pas atteints.

Le pilote mexicain, coéquipier de Max Verstappen, n'a pas terminé sur le podium d'un Grand Prix depuis le rendez-vous en Chine, exception faite des courses sprint. Surtout, il n'a inscrit que 15 des 116 points de l'écurie de Milton Keynes lors des cinq derniers week-ends, bilan qui l'a vu chuter au cinquième rang du championnat pilotes.

Si la priorité est de trouver des solutions pour remettre Sergio Pérez en confiance, Red Bull commencerait également à travailler sur un plan B si ses dirigeants estiment qu'il devient nécessaire de changer les choses de manière plus drastique. Plutôt qu'une spectaculaire inversion de baquet avec Daniel Ricciardo, qui n'est pas non plus à la hauteur des attentes chez Visa Cash App RB, une promotion express de Liam Lawson serait une alternative.

Sergio Pérez semble de plus en plus menacé... Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ce scénario est donc renforcé par le test auquel va prendre part le Néo-Zélandais jeudi 11 juillet, dans le cadre d'une journée de tournage autorisée par le règlement à deux reprises dans l'année pour chaque écurie. Il reste une possibilité de ce type pour Red Bull, dans la limite de 200 km et sur un tracé où il sera également possible de mener certaines comparaison avec le week-end en cours, même si les pneus utilisés seront des Pirelli de démonstration.

Surtout, on se souvient qu'il y a un an tout juste, Red Bull avait procédé exactement de la même manière en testant Daniel Ricciardo au volant de la RB19, quelques semaines avant qu'il ne soit choisi pour remplacer Nyck de Vries chez AlphaTauri. Liam Lawson a remplacé l'an passé ce même Daniel Ricciardo après sa blessure à la main à Zandvoort, et il avait été plutôt convaincant lors de cette série de cinq Grands Prix, notamment marquée par une belle neuvième place à Singapour.

Choisir Liam Lawson si jamais Red Bull estime que Sergio Pérez doit être évincé ouvrirait également la possibilité pour le giron autrichien de maintenir Daniel Ricciardo chez VCARB, ou encore d'ouvrir la porte à un futur jeune pilote comme Isack Hadjar, aujourd'hui à la lutte pour le titre en Formule 2.

"C'est un sport où on ne peut pas se cacher, particulièrement quand on a Max Verstappen comme coéquipier", a expliqué Christian Horner, directeur de Red Bull, au micro de Sky Sports à Silverstone. "Il [Pérez] sait qu'il se mesure aux meilleurs et nous avons besoin de lui pour soutenir Max, parce qu'il y a désormais deux McLaren, deux Ferrari et deux Mercedes. Nous avons absolument besoin de deux Red Bull."

Avec Jonathan Noble