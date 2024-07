Russell : "La plus grande pression que j'aie jamais ressentie"

Après sa victoire en Autriche lors de la manche précédente, George Russell poursuit sa grande forme du moment en décrochant la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec ce résultat, le Britannique signe sa troisième pole en carrière, la première à domicile. Avec Lewis Hamilton à la seconde place et Lando Norris, troisième, le pilote Mercedes mènera un tiercé 100% britannique sur la grille de départ.

"C'est certainement l'une des meilleures sensations que j'aie jamais eues un samedi après-midi et la voiture était tout simplement folle quand nous sommes sortis en Q3, elle a vraiment pris vie", a déclaré Russell. "C'était l'un des meilleurs sentiments que j'aie eu sur ce circuit : franchir la ligne d'arrivée avec mon nom en première position. Et puis, avec nous deux en première ligne, nous n'aurions même pas pu rêver de cela après les trois ou quatre premières courses."

"En Q3, nous avons vraiment haussé le ton, car les Q1 et Q2 étaient très, très difficiles. J'avais l'impression d'être sur le point d'être mis K.-O. à plusieurs moments. La piste s'améliorait à chaque tour. C'était probablement la plus grande pression que j'aie jamais ressentie lors d'une séance de qualifications parce que tout au long de la Q1 et de la Q2, j'avais l'impression d'être sur le point d'être éliminé à chaque occasion."

"Je n'avais pas confiance en moi, mais dès que j'ai passé le virage 1 et le virage 2 en Q3, je me sentais bien et j'ai réussi à faire les tours. Du virage 6 au virage 9, j'ai beaucoup gagné. Les virages 6 et 7 étaient super, il y avait un gros vent de face là-bas, donc j'ai freiné très tard et j'ai pu prendre de la vitesse dans les virages. Mais la voiture était juste sur des rails. Je me sentais tellement confiant."

Le dernier doublé en qualifications de l'écurie de Brackley remonte à 2022, lors du Grand Prix du Brésil, qui s'était conclu par un doublé en course, George Russell remportant la première victoire de sa carrière en Formule 1.

Dans le même temps, le constructeur allemand confirme également son regain de performance, amorcé lors du Grand Prix du Canada. À Montréal, George Russell avait déjà signé la pole position, le premier top 3 de Mercedes en qualifications depuis la première manche de la saison à Bahreïn. Un résultat suivi du premier podium de l'écurie en 2024 grâce à la troisième place du pilote Mercedes. Lewis Hamilton s'était chargé de signer un deuxième podium consécutif pour Mercedes en Espagne, avant la victoire de George Russell la semaine passée en Autriche.

"Je pense que de manière réaliste, nous savons que nous sommes un dixième ou deux derrière Lando [Norris] et Max [Verstappen], mais je pense que nous avons une bonne bataille entre nos mains. La météo va jouer un rôle énorme à cet égard. Il a plu et séché au cours des deux derniers jours. Il y a un peu de pluie qui s'annonce demain, nous sommes probablement sur la bonne voie pour une autre course comme Montréal."