Verstappen a perdu 100 points d'aéro sur sa Red Bull

La séance de qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne a été compliquée pour Red Bull. En effet, les deux pilotes ont commis la même erreur sur une piste encore humide, en sortant large au virage 9, toutefois seulement un des deux pilotes a pu se sortir de la Q1. Il s'agit de Max Verstappen, qui n'est certes pas allé se coincer dans les graviers mais a significativement endommagé son plancher à cette occasion, ce qui l'a handicapé pour le reste des qualifications. Ces dommages ont initialement fait perdre 100 points d'appui aérodynamique à sa RB20.

Bien qu'il n'y ait pas de corrélation exacte entre la perte de points d'appui et le temps au tour, on considère généralement que 10 points d'aéro équivalent à environ 0,1 seconde. Dans ce cas, 100 points peuvent valoir jusqu'à une seconde. Néanmoins, le Néerlandais a pu aller chercher la quatrième place sur la grille, aussi grâce au bon travail de ses mécaniciens.

"La Q1 a été très malchanceuse", a expliqué Verstappen au micro de Sky Sports. "Je suis sorti du virage 7 en direction de Copse et il a commencé à pleuvoir. Naturellement, j'ai essayé de garder la vitesse. J'ai ralenti en sachant qu'il pleuvait sur ma visière. Mais j'ai perdu [la voiture] et j'ai dû essayer de ne pas prendre le mur et de sortir de la ligne. J'ai dû rouler dans les graviers, ce qui a arraché le plancher."

"J'ai raté pas mal de choses sur la voiture, même si l'équipe a fait du bon travail en essayant de récupérer certaines pièces et en essayant d'optimiser l'équilibre. J'étais content d'être en Q3 avec les dégâts que nous avons eus, et être quatrième est probablement une bonne surprise."

Max Verstappen s'élancera quatrième du GP à Silverstone. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Malgré cette séance de qualifications compliquée, Verstappen a réussi à se qualifier dans le top 4. Il prendra le départ juste derrière les trois Britanniques George Russell, Lewis Hamilton et Lando Norris, et espérera bien se joindre à la bataille qui risque de faire rage.

"J'aimerais être dans le coup [pour la course]", continue le Champion du monde. "Déjà, j'ai besoin d'un nouveau plancher, ça m'aiderait. Ensuite, j'espère que ça sera une course passionnante, car on sera un peu plus à l'attaque puisqu'on ne part pas premier ou deuxième. Mais avec les pilotes autour de moi, nous sommes tous très proches en ce qui concerne le rythme. Je pense que McLaren est toujours très rapide en course, vu qu'ils prennent soin de leurs pneus. Mais j'espère que nous pourrons être dans le coup et rendre les choses difficiles pour ces trois-là."

Propos recueillis par Ewan Gale et Jonathan Noble