Ocon devance Alonso mais veut comprendre le bon rythme d'Alpine

Un an après sa victoire au Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon s'est offert un top 5 lors des qualifications de l'édition 2022 de l'épreuve, devançant au passage son équipier Fernando Alonso pour quelques centièmes, alors que l'Espagnol avait été très convaincant depuis le début du week-end magyar. Une performance collective intéressante pour l'écurie Alpine mais qui laissait au Français un goût bizarre puisque, comme d'autres, il ne comprenait pas vraiment d'où venait la hausse de rythme de la fin de séance.

"Il faut qu’on regarde et qu’on essaie de comprendre pourquoi on a gagné autant de 'chrono' pendant cette qualif", a-t-il déclaré au micro de Canal+. "Mais surtout, avant la qualif, je pense qu’on n'était vraiment pas super confortables. Honnêtement, vendredi on a essayé énormément de choses, différents [réglages], mais voilà, c’est un très bon résultat de partir dans le top 5 demain…"

Il souligne par ailleurs que ce résultat, inédit pour lui à Budapest, est un peu venu dans la douleur : "Je ne suis jamais parti [d’aussi haut en Hongrie], donc c’est top mais c’est un week-end qui nous a pris un peu d’énergie, on s’est un peu gratté la tête pour essayer de trouver de la perfo et aujourd’hui ça a payé, c’est top."

Quand il lui est demandé s'il est possible de résister aux Red Bull, qui partent dixième et onzième, il répond : "C’est sûr qu’on a résisté à tout le monde l’année dernière, mais il y avait un peu plus de gap. Après, non, je pense que si on s’est qualifié devant, c’est qu’on a le rythme. Après, à voir demain. Ça nous a sûrement aidé qu’il fasse un peu plus frais, demain il fera sûrement un petit peu plus chaud... Mais d’où on part, en tout cas, il faut qu’on offre une belle bataille à [Lando] Norris, c’est notre objectif ; il était un peu trop vite pour nous aujourd’hui, donc on va essayer de le battre demain."