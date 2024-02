Ocon se réjouit du "test le plus solide" vécu avec Alpine

Ce vendredi matin à Sakhir, Esteban Ocon a effectué ses derniers tours de roue avec l'Alpine A524 avant l'ouverture de la saison 2024 de F1, sur ce même circuit, la semaine prochaine. Le roulage du Français a toutefois été amputé de 90 minutes en raison de l'envol d'une grille d'évacuation d'eau, installée sur le vibreur extérieur du virage 11, ce qui a interrompu la séance.

L'accent a été mis sur les simulations de course, avec de longs relais, et Ocon s'est montré particulièrement satisfait du programme mené par Alpine au cours de ces trois jours.

"Le classement, il n'y a pas grand-chose à en tirer aujourd'hui", a commenté Ocon, huitième sur la feuille des temps avant de céder sa place à Pierre Gasly, sur Canal+. "Clairement déjà, on a eu cet impact avec l'heure et demie de trou où on n'a pas pu ressortir. Il faisait déjà très chaud donc on n'a pas vraiment fait de run rapide. On s'est plus concentré sur plus de longs runs, comprendre un petit peu la voiture avec les pneus un peu plus tendres quand même."

"C'était en tout cas trois jours de tests pour nous sans aucun problème, avec de la fiabilité, les procédures qu'on a respectées du début à la fin, et pour ça, je pense que c'est notre test le plus solide."

Et une fois de plus, l'on ne se risque pas chez Alpine à parler du niveau de performance. "Après, où est-ce qu'on est exactement ? Aucune idée. Je pense qu'on a du boulot, ça c'est clair, sur la performance. On le sait, on le savait de toute façon, mais en tout cas on a bien progressé pendant ces trois jours et c'est ce qu'on va continuer de faire", a ajouté Ocon.

"On a eu plein de données, on n'a pas trop eu le temps de tout diagnostiquer, analyser et comprendre. Donc l'important va être de rester en contact avec les ingénieurs, travailler avec eux, mettre le point sur là où il faut progresser. L'équipe sait où on doit améliorer la voiture maintenant. On a vu rapidement ce qu'il fallait qu'on fasse progresser et il faut que ce soit le plus rapidement possible pour avoir des nouveautés."

Le début de saison d'Alpine ne sera "pas facile"

Pierre Gasly, Alpine A524

Pour l'A524, Alpine s'est éloigné de sa F1 de l'an passé en matière d'idées aérodynamiques. L'objectif de la structure française est de reculer pour mieux sauter, à savoir changer de concept (et donc réapprendre à le développer) pour extraire de bien meilleures performances à l'avenir.

Pierre Gasly s'attend donc à vivre un début de saison compliqué, le temps que l'équipe se familiarise avec sa nouvelle voiture.

"Jusqu'à présent, les deux premiers jours ici se sont bien déroulés, sans problème de fiabilité, ce qui est toujours bon et important avec une nouvelle voiture", a-t-il expliqué. "Mais nous connaissons le challenge qui nous attend. Nous arrivons en 2024 avec un tout nouveau concept. Nous partons donc d'une feuille blanche avec cette voiture, nous n'avons gardé que le volant. Il y a donc beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir, beaucoup à explorer, beaucoup à comprendre avec tous les tests et essais aérodynamiques que nous avons effectués."

"Nous savons que l'année dernière, nous avons en quelque sorte atteint un plateau au niveau du développement et du potentiel. Il était donc temps de prendre un risque et d'essayer de combler l'écart avec les voitures de devant. Nous verrons dans les deux prochaines semaines si c'est le bon choix. Nous savons que le début de la saison ne sera pas facile pour nous. Nous savons que les deux prochaines semaines, au début de l'année, seront extrêmement importantes pour développer et trouver plus de performance."