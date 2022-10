Pedro de la Rosa devient ambassadeur d'Aston Martin F1

Charger le lecteur audio

Pedro de la Rosa adopte un nouveau rôle dans le paddock de la Formule 1. Après avoir occupé le poste de conseiller technique et sportif au sein de l'écurie de Formule E Techeetah de 2018 à 2019 et cofondé l'écurie et école de pilotage Drivex tout en travaillant comme consultant pour divers diffuseurs espagnols de la F1, l'Ibère s'adonne à un nouveau projet au sein d'Aston Martin.

Au sein de la structure de Silverstone, De la Rosa jouera un rôle de conseiller dans "la communication, les médias, les relations publiques, le marketing, le promotionnel, le commercial", selon le communiqué de l'équipe, tout en étant consultant du nouveau programme de jeunes pilotes récemment rejoint par Felipe Drugovich.

"Je suis ravi de rejoindre Aston Martin F1 Team en tant qu'ambassadeur de l'écurie", déclare De la Rosa. "Je connais déjà de nombreux visages au sein de l'équipe, ayant travaillé étroitement avec Fernando Alonso lorsque j'étais chez McLaren et chez Ferrari. Je suis impatient de faire connaissance avec tout le monde au sein de cette organisation."

"Je vais profiter de mon expérience et de mon expertise pour aider l'écurie à se développer et à accélérer sa lancée actuelle à l'aube de la saison 2023, avec une priorité sur les aspects marketing et commercial de l'entreprise. Il est clair à mes yeux qu'AMF1 a un potentiel immense et que la nomination d'un brillant groupe de nouveaux leaders techniques et partenaires corporate, ainsi que l'arrivée de Fernando l'an prochain, renforce les ressources de l'équipe et sa détermination à réussir."

"Je suis impatient de travailler avec Fernando, mon compatriote et vieil ami, comme vous pouvez vous y attendre, ainsi qu'avec Lance Stroll, pilote talentueux qui a remporté toutes les formules de promotion dans son ascension vers la Formule 1." Rappelons que Stroll a débarqué en Formule 1 après avoir été titré en F4 Italie, en Toyota Racing Series et en F3 Europe, sans passer par le GP3 ou le GP2. "C'est le moment parfait pour rejoindre cette organisation, et je travaillerai dur pour m'assurer que nous tirions le meilleur de chaque opportunité, tandis que nous nous préparons ensemble pour un avenir enthousiasmant."

Lors d'une carrière aux allures de montagnes russes, avec des saisons complètes chez Arrows, Jaguar et HRT, ainsi que des intérims chez McLaren et Sauber, Pedro de la Rosa a participé à 107 Grands Prix pour 105 départs entre 1999 et 2012, avec un podium à la clé au Grand Prix de Hongrie 2006. Chez McLaren, il avait joué un rôle dans le dénouement de l'affaire du Spygate avec Fernando Alonso.