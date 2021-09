Sergio Pérez élu "Pilote du Jour" du GP des Pays-Bas 2021

Parti des stands après une mauvaise séance de qualifications et un changement d'unité de puissance, Sergio Pérez a connu un début de course difficile lors duquel, chaussé de pneus durs, il a commis un gros blocage de roue qui l'a obligé à passer rapidement par les stands pour monter des mediums.

La suite de la course du Mexicain a été plus propre et il a progressivement remonté le peloton à la faveur de ses dépassements sur des concurrents moins bien armés et de leurs arrêts. En fin d'épreuve, il s'est arrêté pour monter des pneus tendres et a pu se hisser aisément dans le top 10, terminant huitième sous le drapeau à damier.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Sergio Pérez - 27,7%

Max Verstappen - 19,4%

Lewis Hamilton - 8,5%

Pierre Gasly - 8%

Robert Kubica - 7,8%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren) Grande-Bretagne Charles Leclerc (Ferrari) Hongrie Fernando Alonso (Alpine) Belgique pas attribué Pays-Bas Sergio Pérez (Red Bull)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Charles Leclerc 7 Sergio Pérez 7 Valtteri Bottas 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1