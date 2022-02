Photos - Les tests F1 de jeudi en images à Barcelone

Charger le lecteur audio

Au lendemain d'une première journée plutôt studieuse, les dix écuries de Formule 1 poursuivent ce jeudi la première session d'essais hivernaux, toujours sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Une nouvelle fois, huit heures de roulage sont mises à disposition avec une seule monoplace en piste par équipe.

Même si les fans ne peuvent pas en profiter sur place, puisque ces essais ont lieu à huis clos, et que la diffusion TV de ces tests est grandement limitée par rapport aux saisons précédentes, Motorsport.com vous assure un live intégral et une couverture grâce à ses journalistes présents sur le tracé catalan pour suivre chaque journée de bout en bout et ne rien manquer.

Nous vous proposons tout au long de la journée de consulter une sélection de nos photos via ce diaporama, mais également bien entendu via notre galerie du jour où vous trouverez l'ensemble des clichés pris par les photographes de Motorsport Images sur place.

Pour rappel, les essais de Barcelone se tiennent jusqu'à vendredi inclus, de 9h à 18h, avant une seconde session d'essais hivernaux programmée du côté de Bahreïn du 10 au 12 mars. Le premier Grand Prix de la saison se tiendra également à Sakhir, le week-end du 18 au 20 mars prochains.