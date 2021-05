Gasly "halluciné" par le bond en avant de Ferrari

Ferrari brille depuis le début du week-end à Monaco. Déjà auteur du meilleur temps jeudi, Charles Leclerc a signé une pole inattendue à domicile, la première pour lui comme pour Ferrari depuis le GP du Mexique 2019, même si elle reste sous caution puisque la boîte de vitesses de la SF21 a peut-être été endommagée par l'accident à la fin de la Q3 et qu'un remplacement entraînerait une pénalité sur la grille.

Quelle que soit la position finale de Leclerc, ce week-end marque le retour de Ferrari au tout premier plan, Carlos Sainz ayant signé le quatrième temps en qualifications. En difficulté en 2020, la Scuderia a progressé depuis le début de l'année mais jamais elle n'avait été en mesure d'inquiéter Mercedes et Red Bull dans la lutte pour la première place, et elle est également devancée par McLaren au championnat.

Pierre Gasly, à la lutte avec les pilotes Ferrari dans les premières courses de la saison, est impressionné par la progression des monoplaces rouges à Monaco : "Depuis le début du week-end, franchement, on est vraiment hallucinés de les voir tout le temps les plus rapides", a déclaré le Normand sur Canal +, partageant la joie de la pole de Leclerc : "Je suis vraiment content pour lui. Surtout une pole chez lui, ça doit être incroyable. J'espère qu'il va pouvoir concrétiser demain."

Gasly a lui-même réussi une belle prestation dans cette séance, son sixième temps – son meilleur résultat dans les rues de la Principauté depuis ses débuts en Formule 1 – le plaçant devant Lewis Hamilton. Le pilote AlphaTauri est ravi de sa performance, surtout après une matinée délicate.

"Ça a été vraiment un super, super tour. Je suis extrêmement content, parce que c'est une piste qui est compliquée. Ça n'a pas été simple ce matin. On a fait quelques changements pour la qualif. Ça s'est bien passé. J'ai réussi à faire un très bon tour et à chercher cette sixième place devant Lewis. C'est vraiment bien."

Septième à l'arrivée en 2018 et cinquième l'année suivante, Pierre Gasly est dans une situation idéale pour s'offrir une nouvelle fois un bon résultat à Monaco : "On savait que les qualifs seraient une grande partie de la course. Il faut partir devant, il faut partir le mieux possible parce qu'il y a très peu de dépassements. Il va falloir voir ce qu'on peut faire avec la stratégie. De toute façon, on va essayer de faire du mieux possible. On est vraiment contents de cette qualif."

