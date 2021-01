Pierre Gasly positif au COVID-19

Pierre Gasly a annoncé ce dimanche soir qu'il avait été testé positif au COVID-19. Le Français a récemment séjourné à Dubaï pour un stage de préparation physique en vue du début de saison, mais il a contracté le virus et doit se soumettre à l'isolement de rigueur. Il est le sixième pilote de Formule 1 touché depuis le début de la pandémie, il y a près d'un an.

"Je voulais vous dire que j'ai été testé positif au COVID-19", a fait savoir le pilote AlphaTauri via les réseaux sociaux. "J'ai prévenu tous ceux avec lesquels j'ai été en contact ces derniers jours. Je suis actuellement à l'isolement et je suis les protocoles établis par les autorités sanitaires. Je me sens bien et je vais continuer à m'entraîner chez moi pendant que je suis isolé. Prenez soin de vous."

Depuis que la saison 2020 a pris fin, Pierre Gasly est le troisième pilote ayant contracté le COVID-19 et les trois concernés ont tous séjourné à Dubaï le mois dernier. Le pilote McLaren Lando Norris avait dû s'isoler sur place après un test positif pendant des vacances passées avant un stage de préparation, tandis que Charles Leclerc a lui aussi été testé positif récemment, lors de son retour à Monaco après un voyage à Dubaï. L'an dernier, Sergio Pérez, Lance Stroll et Lewis Hamilton avaient tous les trois dû manquer des Grands Prix après avoir été testés positif.

Avant la fin de saison, Gasly avait évoqué auprès de Motorsport.com le difficile équilibre à trouver durant la trêve hivernale face à la pandémie et au risque de contracter le virus.

"Je veux rester prudent avec les gens autour de moi, mais je vais quand même prendre plus de libertés pour voir ma famille à Noël, passer plus de temps avec eux", expliquait-il. "C'est pareil avec mes amis. Je suis rentré en France après deux mois, le temps d'un week-end, et ils étaient là, et je leur ai dit que j'étais désolé, que j'aurais voulu les voir mais que je ne voulais pas prendre le risque car on ne sait jamais. C'est frustrant. On se sent un peu comme en cage, sans avoir la liberté de vraiment voir les gens que l'on veut. Pendant la pause, et avec le peu de temps que nous avons, j'essaierai d'avoir une meilleure vie sociale."

Avec Luke Smith