Les pilotes envisagent de poser le genou au sol sur la grille

Dans le cadre du vaste mouvement actuel qui dénonce et combat le racisme aux quatre coins du monde, la Formule 1 a lancé une campagne baptisée #WeRaceAsOne dont le but est d'améliorer l'inclusion et la diversité en son sein. Pour sa part, Mercedes a décidé d'adopter une livrée noire pour l'ensemble de la saison 2020, soutenant ainsi un message antiraciste porté par l'écurie.

Une autre manifestation de la solidarité de la F1 avec les mouvements de dénonciation de l'injustice raciale pourrait impliquer dimanche les pilotes, qui pourraient poser le genou au sol sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche, première épreuve d'une saison retardée qui s'apprête enfin à débuter. Ils s'inscriraient ainsi dans la lignée des joueurs de Premier League qui, ce mois-ci, ont effectué ce geste hautement symbolique avant le coup d'envoi de leurs matchs en signe de solidarité avec le mouvement Black Lives Matter.

Lando Norris a ainsi révélé que les pilotes de F1 discutaient de l'éventualité de suivre ce mouvement et de poser le genou au sol avant la course qui sera disputée dimanche en Autriche. "Certains des pilotes en ont déjà parlé", a expliqué le pilote McLaren à PA Sport. "Si nous le faisons, toute la grille devrait le faire. Cela sera discuté après le briefing des pilotes avec le GPDA vendredi. Nous ferons notre possible pour montrer que nous nous soucions de tous et que nous respectons tout le monde. Nous ferons ce qu'il faut le moment venu."

Directeur de McLaren F1, Andreas Seidl a fait savoir que l'écurie soutiendrait ses pilotes s'ils souhaitent faire ce geste avant la course. "Nous soutenons bien évidemment toutes les initiatives actuelles", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec une sélection de médias, mardi. "Nous sommes très unis. Nous laissons à nos pilotes la totale liberté de décider la position qu'ils doivent adopter avec les différentes initiatives qui sont en discussion en ce moment."

McLaren souhaite plus de diversité parmi ses employés

En dévoilant lundi sa nouvelle livrée pour la saison 2020, Mercedes a affirmé son intention d'aller vers plus de diversité au sein de son équipe, révélant que seuls 3% de ses effectifs s'identifient comme appartenant à une minorité ethnique. Seidl indique que McLaren est également activement impliqué dans des projets similaires, visant à améliorer la diversité au sein de son personnel.

"Le racisme et la discrimination n'ont clairement pas leur place chez McLaren", déclare-t-il. "La culture que nous avons au sein de notre équipe fait que nous voulons clairement valoriser chaque membre ou la contribution de chaque membre de l'équipe, et ce en offrant des chances égales à chacun."

"Nous menons de nombreuses initiatives différentes pour soutenir des minorités ou des groupes qui sont actuellement sous-représentés dans notre organisation, afin qu'ils obtiennent simplement de meilleures opportunités, qu'ils aient la chance d'intégrer notre équipe. Nous examinons nos processus de recrutement et de promotion au sein de notre organisation. La religion à laquelle appartient une personne, la couleur de sa peau, son mode de vie, son genre, etc, n'ont tout simplement aucune importance pour nous. Nous soutenons fermement toutes les initiatives que la Formule 1 met en place en ce moment."

