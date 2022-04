Pirelli va lancer les tests des pneus 2023 à Imola

Charger le lecteur audio

Avec un calendrier de 23 Grands Prix en 2022 et l'enchaînement de plusieurs semaines de course consécutives, Pirelli a avoué avoir du mal à trouver des dates pour organiser ses essais, primordiaux pour le développement des pneus qui seront utilisés l'an prochain. Par exemple, les manches à Barcelone et à Silverstone, des circuits sur lesquels Pirelli réalise habituellement ses essais, sont suivies par d'autres Grands Prix les week-ends suivants, empêchant ainsi la tenue de ces tests.

Cependant, le manufacturier italien est parvenu à organiser des séances après les Grands Prix d'Émilie-Romagne, d'Autriche, de Hongrie et d'Italie, avec différentes équipes, tandis que Ferrari organisera une séance au Mugello, ce qui signifie que Pirelli dispose déjà de l'équivalent de 18 journées d'essais en cumulant celles de toutes les équipes. Le calendrier pourrait encore être étoffé, le règlement permettant d'organiser jusqu'à 25 journées.

Cette saison, les équipes pourront utiliser leur monoplace actuelle pour réaliser ces tests, alors qu'elles devaient présenter un mulet l'an dernier. Ces essais sont en effet très surveillés et limités, étant donné que rouler avec la génération de voitures actuelle représente un avantage important. Ces 18 journées ont été réparties entre neuf équipes, Haas étant la seule à ne pas être inscrite. Williams, qui avait échappé aux essais l'an dernier pour esquiver les coûts supplémentaires du développement d'un mulet, sera bien présent en 2022.

Red Bull, Ferrari et Alpine sont les trois équipes à avoir étalé leurs sessions d'essais sur deux circuits différents. Le programme annuel commencera la semaine prochaine à Imola, où AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine et Ferrari prendront la piste. Ces deux derniers ne participeront qu'une journée, contre le mardi et le mercredi pour les deux premiers.

Le Cheval Cabré utilisera sa deuxième journée d'essais au Mugello le 24 juin, soit le vendredi après le Grand Prix du Canada. McLaren et Williams prendront la piste sur le Red Bull Ring, sur deux dates qui feront suite au Grand Prix d'Autriche. Alpine et Red Bull les rejoindront, chacun pour une seule journée. Mercedes et Aston Martin devront patienter avant de partir en vacances, puisque les deux écuries basées au Royaume-Uni profiteront du Hungaroring dans la semaine suivant le Grand Prix de Hongrie, au début de la pause estivale.

La dernière journée, qui sera l'ultime essai pour les pneus slicks, a été réservée à Red Bull et se déroulera à Monza, après le Grand Prix d'Italie. Pour le moment, aucune date n'a été confirmée concernant les essais de pneus pluie. Face aux difficultés pour trouver des créneaux dans la deuxième moitié de saison, des séances d'essais libres du vendredi après-midi pourraient être réquisitionnées pour que Pirelli puisse évaluer des prototypes de pneus en vue de la saison 2023.

Les calendrier des essais de Pirelli pour 2023

Date Circuit Équipes 26 avril

Imola AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine 27 avril Imola AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari 24 juin Mugello Ferrari 12 juillet

Red Bull Ring McLaren, Williams, Red Bull 13 juillet Red Bull Ring McLaren, Williams, Alpine 2 août Hungaroring Mercedes, Aston Martin 3 août Hungaroring Mercedes, Aston Martin 13 septembre

Monza Red Bull