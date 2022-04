C'était un 19 avril : Vettel remporte la première victoire de Red Bull

Charger le lecteur audio

Contre toute attente, lorsque commence la saison 2009, Red Bull Racing attend encore sa première victoire en Formule 1. Le géant des boissons énergisantes a pourtant racheté l'écurie Jaguar quatre ans auparavant, mais le succès lui échappe encore... alors que l'équipe sœur, Toro Rosso (ex-Minardi), s'est imposée au précédent Grand Prix d'Italie aux mains de Sebastian Vettel.

Justement, le prodige allemand a rejoint Red Bull aux côtés de Mark Webber, et avec la nouvelle réglementation technique 2009 (des ailerons avant plus larges et des ailerons arrière plus étroits, entre autres), Adrian Newey et ses hommes ont tiré leur épingle du jeu. Toutefois pas autant que Brawn GP, qui bénéficie d'une trouvaille non négligeable : le double diffuseur, également présent sur les Toyota et les Williams.

Toujours est-il que Sebastian Vettel s'illustre dès le Grand Prix d'Australie, troisième en qualifications puis deuxième tout au long de l'épreuve avant un accrochage évitable avec Robert Kubica (BMW) en fin de course. Perturbée et tronquée par la pluie, la manche malaisienne ne permet pas de se faire une idée plus représentative de la hiérarchie, mais en Chine, les Brawn GP sont détrônées.

Jenson Button, Brawn GP BGP001 Photo de: Steve Etherington / LAT Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch

Vettel signe la pole devant la Renault de Fernando Alonso et l'autre Red Bull de Mark Webber ; Jenson Button et Rubens Barrichello complètent le top 5 pour Brawn. Ferrari et McLaren, qui ont adopté le KERS (alors facultatif) pour 2009 mais ont mal négocié ce virage, sont plus en retrait : Räikkönen et Massa huitième et 13e, Hamilton et Kovalainen neuvième et 12e.

En course, sous une pluie battante, la suprématie des Red Bull est totale. Vettel remporte sa deuxième victoire en Grand Prix avec onze secondes d'avance sur Webber, 45 sur Button et 64 sur Barrichello. Le futur quadruple Champion du monde se fait pourtant une sacrée frayeur lorsqu'il s'accroche avec le retardataire Sébastien Buemi, heureusement sans trop de dégâts ! Il n'empêche que Red Bull s'impose enfin.

Heikki Kovalainen devance son coéquipier Lewis Hamilton pour la cinquième place – ce sera rare en cette saison 2009, la pire de la carrière du Finlandais –, alors que Timo Glock (Toyota) et Sébastien Buemi (Toro Rosso) complètent les points : jusqu'en 2009, seul le top 8 en marque.

En revanche, Kimi Räikkönen finit dixième et Felipe Massa abandonne à cause d'une panne électrique ; le compteur de Ferrari reste à zéro... La Scuderia parviendra néanmoins à redresser la barre et même à s'imposer à Spa-Francorchamps. Quant à Vettel, il jouera le titre jusqu'à l'avant-dernier Grand Prix face à Button et sera vice-Champion, avant d'enchaîner quatre sacres consécutifs lors jusqu'en 2013.

Grand Prix de Chine 2009

Pilote Voiture/Moteur Tours Temps/Écart 1 Sebastian Vettel Sebastian Vettel Red Bull/Renault 56 1:57'43.485 2 Mark Webber Mark Webber Red Bull/Renault 56 10.970 3 Jenson Button Jenson Button Brawn/Mercedes 56 44.975 4 Rubens Barrichello Brawn/Mercedes 56 1'03.704 5 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen McLaren/Mercedes 56 1'05.102 6 Lewis Hamilton Lewis Hamilton McLaren/Mercedes 56 1'11.866 7 Timo Glock Timo Glock Toyota 56 1'14.476 8 Sébastien Buemi Sébastien Buemi Toro Rosso/Ferrari 56 1'16.439 9 Fernando Alonso Fernando Alonso Renault 56 1'24.309 10 Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen Ferrari 56 1'31.750 11 Sébastien Bourdais Sébastien Bourdais Toro Rosso/Ferrari 56 1'34.156 12 Nick Heidfeld Nick Heidfeld BMW Sauber 56 1'35.834 13 Robert Kubica Robert Kubica BMW Sauber 56 1'46.853 14 Giancarlo Fisichella Force India/Mercedes 55 1 tour 15 Nico Rosberg Nico Rosberg Williams/Toyota 55 1 tour 16 Nelson Piquet Jr Renault 54 2 tours Ab Adrian Sutil Adrian Sutil Force India/Mercedes 50 Accident Ab Kazuki Nakajima Kazuki Nakajima Williams/Toyota 43 Transmission Ab Felipe Massa Felipe Massa Ferrari 20 Électrique Ab Jarno Trulli Jarno Trulli Toyota 18 Accrochage Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.

Jarno Trulli, Toyota TF109 1 / 15 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Jenson Button, Brawn GP BGP001, Rubens Barrichello, Brawn GP BGP001 2 / 15 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Renault R29, sort large 3 / 15 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Giancarlo Fisichella, Force India VJM02, devance Kazuki Nakajima, Williams FW31 4 / 15 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24, devance Lewis Hamilton, McLaren MP4-24 5 / 15 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 6 / 15 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Kimi Raikkonen, Ferrari F60 7 / 15 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Rosberg, Williams FW31 8 / 15 Photo de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica, BMW Sauber F1.09, avec un museau qui se décroche 9 / 15 Photo de: Sutton Motorsport Images Sebastien Bourdais, Toro Rosso STR04, Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24 10 / 15 Photo de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Jenson Button, Brawn GP BGP001 11 / 15 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Jarno Trulli, Toyota TF109 sans aileron arrière 12 / 15 Photo de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 célèbre la victoire 13 / 15 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Sebastian Vettel, Red Bull Racing sur le podium 14 / 15 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Le vainqueur Sebastian Vettel, Red Bull Racing sur le podium 15 / 15 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch