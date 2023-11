Pirelli prédit des pneus F1 plus petits et plus légers en 2026

Afin d'accroître les transferts de technologie entre la Formule 1 et la route, les pneus de la catégorie reine du sport automobile sont passés d'une dimension de 13 pouces à 18 pouces à l'arrivée de la nouvelle réglementation technique 2022. Cela faisait suite au retour à des monoplaces plus larges en 2017, qui avait marqué l'introduction de pneus 6 cm plus larges à l'avant et 8 cm plus larges à l'arrière.

Cependant, ces roues et pneus plus volumineux contribuent au nouveau poids minimal de 798 kg. Les pilotes se plaignent ainsi de monoplaces sous-vireuses, qui manquent de vivacité. En revanche, la réglementation actuelle a apporté les gains désirés au niveau des dépassements.

Par conséquent, Pirelli – qui a signé un nouveau contrat avec la F1 pour être l'unique manufacturier jusqu'à 2027, avec une option pour une saison supplémentaire – s'attend à un cahier des charges demandant des pneus aux dimensions réduites.

"En 2026, nous aurons une voiture complètement nouvelle, et probablement une nouvelle taille de pneus", indique Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli. Des pneus plus petits, plus légers ? "C'est possible. Ce n'est pas encore défini, mais l'objectif n'est pas un secret : concevoir des voitures plus légères, plus agiles, et les pneus jouent un rôle dans le poids de la voiture. Alors il est possible que nous devions fournir des pneus plus petits."

Mario Isola, directeur de la compétition, Pirelli

"Si nous devons fournir des pneus plus petits comme nous l'avons fait dans le passé, nous le ferons en 2026. Cela fait partie de notre accord avec la Formule 1, suivre les requêtes de tous les acteurs de ce sport pour concevoir un pneu qui correspond toujours aux objectifs définis par ceux-ci."

Isola ajoute que réduire la taille des pneus est la principale manière de leur faire perdre du poids, compte tenu de la technologie déjà utilisée : "Quant aux éléments de la construction du pneu, nous utilisons déjà des matériaux haute technologie qui sont très légers. Si l'on met beaucoup de poids dans le pneu, on génère plus de chaleur. Générer plus de chaleur entraîne un risque de cloques ou d'autres situations qui ne sont pas bonnes pour la performance et la durabilité du pneu."

"Quand nous avons décidé de produire la nouvelle construction à Silverstone [en 2023], c'était juste un nouveau matériau plus résistant pour le même poids. Nous avons un département dédié au renforcement des matériaux et des composés et nous cherchons toujours à améliorer la résistance du matériau en maintenant le poids aussi bas que possible. C'est également utile pour le transfert de technologie [vers la route]."

Pirelli a par ailleurs révélé être sur le point de lancer ses analyses sur la construction des pneus F1 2025, dans le contexte de mécontentement des pilotes sur la dégradation élevée.