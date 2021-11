Prost : "Max est un peu la chance de Lewis"

Depuis son rôle de directeur exécutif chez Alpine, Alain Prost a beau être concentré sur la quête de la cinquième place au championnat constructeurs, il ne perd pour autant pas une miette du combat de titans que se livrent Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre mondial. Le quadruple Champion du monde se réjouit d'assister à "un duel incroyable" et insiste sur le bien que cette saison peut faire à la Formule 1, en dépit des polémiques de ces derniers jours.

"Mon avis, c'est que c'est un duel incroyable", assure-t-il au micro de Canal+. "Je crois qu'il faut en profiter, vraiment. Je trouve ça superbe pour notre sport." Le Français confesse également que la situation actuelle est "assez comparable" en certains points à celle qu'il a connue en tant que pilote lors de ses combats face à Ayrton Senna. "Nous, on parlait d'une lutte de générations à l'époque parce qu'il y avait cinq ou six ans d'écart, et là ils en ont plus que 12 ou 13", souligne-t-il. "Mais ce sont deux pilotes exceptionnels, avec des talents différents, mais quand même, c'est génial."

Ce conflit générationnel, Le Professeur l'observe avant tout sur la question du palmarès entre Hamilton et Verstappen, rappelant que le premier a "énormément d'expérience" et qu'il a déjà sept titres mondiaux au compteur. Pour son rival, la situation est évidemment différente puisqu'il "doit absolument en gagner au moins un", d'après Prost. "Parce que vous savez", ajoute-t-il, "moi, quand j'ai connu 1982, 1983, 1984, où j'ai raté… on se dit 'Bon, maintenant j'ai raté les opportunités et peut-être qu'on n'en aura plus jamais'. Donc c'est quand même assez compliqué".

Avant le Grand Prix du Qatar cet après-midi, Verstappen possède 14 points d'avance sur Hamilton au championnat, mais la dynamique du moment est du côté de Mercedes. Un regain de forme que Prost met notamment sur la saine émulation qui profite à Hamilton.

"Quoiqu'il arrive, ce que je veux dire c'est que, ou l'un ou l'autre, ce seront deux champions extraordinaires", conclut-il. "Parce que leur saison est quand même géniale. Et Max est un peu la chance de Lewis aujourd'hui. Il a une motivation supplémentaire, il ne peut pas s'endormir, et il n'y a rien de mieux qui pouvait lui arriver après avoir gagné sept titres et plus de 100 victoires."