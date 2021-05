Qualifs - Charles Leclerc en pole... et dans le mur !

Q1 - Fernando Alonso éliminé d'entrée

Ce sont 19 pilotes qui se sont élancés en qualifications, la Haas de Mick Schumacher n'ayant pas pu être réparée à temps après son gros accident à la fin des EL3. Nicholas Latifi, qui avait également endommagé sa monoplace dans cette séance, a en revanche pu prendre la piste immédiatement, avec des conditions meilleures que dans la matinée, l'asphalte ayant atteint 34°C.

Lando Norris était en tête après les premières tentatives de la majorité des pilotes, tous en piste en pneus tendres, même si les pilotes Mercedes se faisaient attendre, préférant enchaîner plusieurs tours pour bien faire chauffer leurs pneus avant de véritablement s'attaquer au chronomètre. Antonio Giovinazzi a brièvement occupé la première place avant d'être délogé par Valtteri Bottas.

Max Verstappen puis Carlos Sainz, très performants dans la matinée, se sont ensuite succédé en tête. En continuant à enchaîner les tours, Norris est repassé devant, mais Verstappen puis Bottas ont fait mieux. Lewis Hamilton n'était alors que septième, tandis qu'Esteban Ocon, Latifi, George Russell et Nikita Mazepin étaient dans la zone rouge. Russell et Ocon sont remontés dans le classement, faisant glisser Yuki Tsunoda et Alonso parmi les éliminés.

Sous le drapeau à damier, Tsunoda est remonté au 16e rang et Alonso a pris la 17e place, synonyme d'élimination dès la Q1. Le pilote Alpine devancera Latifi et Mazepin sur la grille. Le meilleur temps de Bottas n'a pas été battu, le Finlandais devançant Charles Leclerc, tandis que Hamilton est resté septième.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Alonso, Latifi, Mazepin, Schumacher

Q2 - Ocon et Ricciardo hors du top 10

Les pilotes ont immédiatement pris la piste, à nouveau en pneus tendres, au début de la Q2. Les premiers tours ont vu Ferrari dominer, avec Sainz devant Leclerc. Norris est venu s'intercaler entre les deux représentants de la Scuderia, ensuite battus par Verstappen. Les pilotes Mercedes étaient encore un cran en dessous, Bottas occupant la cinquième place devant Hamilton. Antonio Giovinazzi était le premier pilote hors du top 10, devant Lance Stroll, qui a légèrement touché le rail avant le virage du Portier, sans conséquence pour son Aston Martin. Le Canadien devançait Ocon, Kimi Räikkönen et Russell.

Après un passage par les stands, les pilotes ont repris la piste avec un train de pneus neufs. Ocon et Stroll ont amélioré leurs chronos, sans parvenir à se hisser parmi les dix premiers. Le meilleur temps de cette Q2 est finalement revenu à Leclerc, tandis que Giovinazzi est remonté dans le classement, sortant par la même occasion Ricciardo du top 10.

Ocon n'a pas pu obtenir son ticket pour la dernière partie des qualifications, ce qui lui vaudra la 11e place sur la grille, devant le pilote McLaren. Räikkönen, qui était passé dans le dégagement à Sainte Dévote en Q1, a pris la 14e place.

Éliminés en Q2 : Ocon, Ricciardo, Stroll, Räikkönen, Russell

Q3 - Leclerc signe le meilleur temps et sort de la piste, Hamilton en retrait

La lutte pour la pole s'annonçait disputée en Q3, Ferrari et Red Bull ayant dominé les séances d'essais libres et Mercedes ayant éprouvé des difficultés à tenir le rythme de ses rivaux. Après les premières tentatives de chaque pilote, Verstappen menait avec 0"060 d'avance sur Bottas. Hamilton et les pilotes Ferrari étaient à plus de dix secondes, ayant préféré se donner un tour de plus pour préparer leurs pneus.

Sous un ciel de plus en plus menaçant, Leclerc est remonté à la première place, tandis que Sainz s'est classé au troisième rang, derrière Verstappen. Hamilton s'est contenté du cinquième temps pour son premier tour rapide, devant Sergio Pérez. Ces deux pilotes ont été battus par Pierre Gasly. Le tour de Lando Norris l'a fait remonter à la cinquième place, ce qui a relégué Hamilton à la septième position.

Les dix pilotes encore en lice pour la pole ont regagné leur stand puis repris la piste pour un ultime relais. Pérez a amélioré son temps mais il est resté neuvième, après avoir fait trembler le rail à la sortie de la piscine puis rencontré un important trafic au niveau de l'entrée des stands.

Leclerc a percuté le rail à l'avant droit à la sortie de la chicane de la piscine, ce qui a brisé la suspension avant droite et l'a envoyé dans le rail à l'extérieur. Le drapeau rouge a été déployé, mettant fin à la séance... L'accident de Leclerc lui a donc assuré de conserver la première place.

Le Monégasque sera donc en pole chez lui, sur un circuit où il n'a jamais vu l'arrivée, en F2 comme en F1. Plus aucun pilote local n'avait été en pole en principauté depuis 1936 et Louis Chiron, à qui Leclerc rend hommage sur son casque ce week-end. Cette première pole depuis 2019, pour lui comme pour Ferrari, place Leclerc devant Max Verstappen, et il n'y aura donc aucune Mercedes en première ligne, une première depuis Istanbul l'an dernier. Carlos Sainz sera quatrième sur la grille, devant Lando Norris et Pierre Gasly.

Lewis Hamilton n'a pris que la septième place, mettant fin à une série de 51 qualifications dans les trois premières lignes. Pour retrouver un plus mauvais résultat de Hamilton, il faut en effet remonter au GP d'Allemagne 2018, où l'Anglais avait été stoppé en Q2 par un souci hydraulique. Sebastian Vettel a décroché son meilleur résultat avec la huitième place, devant Sergio Pérez et Antonio Giovinazzi.

