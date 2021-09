Qualifs - Norris décroche la pole, Hamilton se fait peur

Q1 - Les pilotes profitent de l'accalmie

C'est un circuit de Sotchi totalement inondé qui accueille ce matin les pilotes de Formule 1. Les conditions sont si épouvantables que la direction de course n'a pas d'autre choix que de reporter les courses des catégories inférieures et d'annuler les Essais Libres 3. Mais les averses finissent par cesser en début d'après-midi, permettant de lancer les qualifications à l'heure prévue. La piste est encore détrempée cependant, les pilotes s'élancent donc avec les gommes sculptées.

En raison de l'instabilité des conditions, la pluie pouvant retomber à n'importe quel moment, le circuit de Sotchi se remplit rapidement de monoplaces. Fernando Alonso tente un pari en se qualifiant avec les pneus pluie à flanc bleu, mais le chrono de l'Espagnol est à neuf secondes du meilleur temps, un 1'49"218 signé Pierre Gasly.

Antonio Giovinazzi déclenche la première sortie du drapeau jaune après être parti en tête-à-queue à la sortie du virage 16. Il n'est que de courte durée, tout comme celui causé par le tête-à-queue de Sergio Pérez au virage 2 plus tard. Valtteri Bottas puis Lewis Hamilton s'emparent du meilleur temps. Le Britannique signe un 1'46"937.

La plupart des pilotes signent un chrono de plus en plus rapide au fil des passages. Pérez déloge Hamilton avec un 1'46"455. Bottas fait mieux (1'46"396) mais c'est le septuple Champion du monde qui a le dernier mot : 1'45"992. Malgré leur pénalité qui les feront partir en fond de grille, Charles Leclerc et Nicholas Latifi se hissent en Q2. À l'inverse, Max Verstappen, lui aussi pénalisé, ne signe aucun temps.

Éliminés en Q1 : Räikkönen, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin, Verstappen

Q2 - Mercedes déroule, Gasly piégé par le trafic

Comme en Q1, les pilotes ne perdent pas de temps et quittent les garages dès le début de la séance. Les projections d'eau se font de plus en plus rares, et on aperçoit même une trajectoire séchante dans le premier secteur. Les pneus intermédiaires sont toujours requis, cependant. Gasly prend la première place avec un temps de 1'46"671. La marque du Français est améliorée par Norris et Hamilton (1'46"096).

En dépit d'une sortie de piste au deuxième virage, Bottas est assez confiant au volant de sa monoplace pour reléguer à une demi-seconde son coéquipier... qui réplique avec un 1'45"406 ! Tandis que les deux Mercedes se disputent le meilleur chrono, la lutte fait rage pour les places en Q3. Gêné par une Williams, Gasly descend progressivement dans le classement et ne parvient pas à se qualifier. Vettel est quant à lui gêné par Tsunoda et, sur le fil, l'Allemand est sorti du top 10 par George Russell. Hamilton améliore son meilleur temps en 1'45"129, Leclerc et Latifi ne réalisent pas de temps.

Éliminés en Q2 : Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi, Leclerc

Q3 - Hamilton part à la faute !

Les cieux sont toujours cléments au coup d'envoi de la Q3 et la question du passage en pneus slicks commence à se poser. Personne ne prend ce risque dans les premières minutes de la dernière séance de la journée. Hamilton prend le meilleur temps avec un 1'44"050. Norris est deuxième à six dixièmes et devance Bottas de quatre millièmes.

À cinq minutes du drapeau à damier, Russell passe le massage tant attendu : "Préparez les slicks". Le Britannique s'engouffre dans la voie des stands et chausse les gommes tendres. Ses adversaires n'attendent pas de voir les temps du futur pilote Mercedes pour l'imiter. Lors de son arrêt au stand, Hamilton part en aquaplaning et heurte le mur des stands ! L'impact est à petite vitesse, environ 60 km/h, mais c'est assez pour casser son aileron avant. Le Champion du monde en titre parvient à repartir.

Les pilotes éprouvent des difficultés à mettre les pneus tendres à la bonne température de fonctionnement. Carlos Sainz part en tête-à-queue à la sortie du virage 16, tout comme Hamilton qui heurte les barrières, cette fois-ci par l'arrière ! Tout s'écroule pour lui puisqu'il perd sa pole position au profit de Lando Norris. C'est la première pole en catégorie reine pour le pilote McLaren ! Sainz l'accompagne en première ligne, Russell est troisième.

