Qualifs - 92e pole position pour Lewis Hamilton

Q1 - Räikkönen s'extirpe de la première phase

30,8°C dans l'air, 50°C tout pile au sol : il faisait chaud, très chaud au début de cette séance qualificative. La première bonne nouvelle était pour Esteban Ocon, dont la monoplace a été réparée par Renault après son accident des EL3.

La première salve de chronos a vu Lewis Hamilton signer le meilleur temps en 1'17"037, devançant de manière presque surprenante les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll, mais la référence établie par Valtteri Bottas en EL1 (1'16"785) n'était pas encore battue ; Bottas et Max Verstappen complétaient le top 5. On retrouvait dans la zone rouge Romain Grosjean, Kimi Räikkönen, Kevin Magnussen, Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi (qui était sorti large de la chicane avant de lancer son tour, d'où un gros déficit de huit dixièmes sur Latifi), soit la composition classique du bottom five en Q1. Daniil Kvyat et George Russell avaient toutefois moins d'un dixième d'avance sur Grosjean.

Les ultimes améliorations ont permis à Bottas de s'immiscer entre les Racing Point, qui n'ont pas repris la piste, tandis que Hamilton a amélioré en 1'16"872. Plus loin, grâce à un tour en 1'17"797, Kimi Räikkönen a mis un terme à une série de six éliminations en Q1, prenant la 15e place devant les Haas, les Williams et Giovinazzi. "Désolé les gars, je voulais vous en donner davantage après hier soir", a lancé Grosjean à la radio, faisant référence aux résultats prometteurs des essais libres. Le Français n'a tourné que 0"044 plus vite qu'en EL2.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi, Giovinazzi.

Q2 - Vettel sort encore en Q2

En Q2, l'ensemble des concurrents a fait un premier relais en pneus tendres, usés pour Stroll, Pierre Gasly, Kvyat et Räikkönen. Hamilton et Bottas, en 1'16"013 et 1'16"152 respectivement, ont donné le ton et relégué leurs rivaux à plus d'une demi-seconde, Verstappen étant encore et toujours le plus proche des Flèches d'Argent. Pérez avait pourtant signé le meilleur temps absolu dans le premier partiel mais a fait un gros travers au virage 12. Pendant ce temps, Sebastian Vettel était dans la zone rouge au 11e rang, avec quatre dixièmes de retard sur Charles Leclerc, ce dernier ayant pourtant déploré un tour "horrible". L'Allemand devançait néanmoins de plusieurs dixièmes Ocon, Gasly, Kvyat et Räikkönen.

Hamilton, Bottas et Verstappen n'ont pas repris la piste par la suite, contrairement aux 12 autres pilotes – 11 toujours en tendres, l'Alfa Romeo en mediums. Les améliorations ont été minimes pour le plupart, mais Gasly s'est propulsé à la cinquième place, tandis que Daniel Ricciardo a chuté au 13e rang... à trois centièmes de la Q3. Une Q3 qui a échappé à Vettel pour deux millièmes de seconde... Belle performance de Räikkönen avec ses mediums : le Finlandais a devancé Ocon.

Éliminés en Q2 : Vettel, Kvyat, Ricciardo, Räikkönen, Ocon

Q3 - Hamilton d'un souffle devant Bottas

Les Racing Point ont lancé les hostilités en Q3, avec un 1'16"568 pour Pérez et un 1'16"589 pour Stroll, mais les Mercedes étaient bien plus rapides : 1'15"584 à l'actif de Hamilton, tandis que Bottas a tourné en 1'15"643. Verstappen s'est hissé au troisième rang, comme d'habitude, en 1'16"292. Le top 10 était complété, dans l'ordre, par Lando Norris, Leclerc, Alexander Albon, Carlos Sainz et Gasly.

La deuxième tentative des Mercedes a été un échec pour les deux pilotes, Hamilton échouant à près d'une demi-seconde de sa propre référence, Bottas à 75 millièmes. Pérez a amélioré mais est resté quatrième, tandis qu'Albon et Sainz sont parvenus à prendre les sixième et septième places. Leclerc, qui s'est plaint du "comportement étrange" de son moteur lorsqu'il est ressorti des stands, n'a pu faire mieux que neuvième.

