Racing Point se félicite d'une pénalité "méritée" pour Kvyat

Comme à Mexico, Daniil Kvyat a reçu une pénalité après l'arrivée pour avoir porté une attaque optimiste sur un concurrent, et a été repoussé hors des points au profit de Sergio Pérez. Une décision qui pourrait avoir son importance car cela a échangé la 10e place de la course entre les deux pilotes, et changé l'avantage d'un point de Toro Rosso sur Racing Point en une unité de retard pour l'équipe italienne sur sa rivale canadienne.

La différence entre la sixième et la septième places en termes de distribution des revenus se situe autour de cinq millions de dollars (4,5 millions d'euros). Kvyat a été pénalisé après un accrochage avec Pérez, alors que les deux hommes étaient en lutte pour la dixième position. Un double drapeau jaune était agité, empêchant le Russe de dépasser au virage 12, mais il s'est rapproché de la Racing Point avec l'aide du DRS et a attaqué au virage 15.

"Il a mérité [la pénalité]", a déclaré Otmar Szafnauer à Motorsport.com. "Vous ne pouvez pas rattraper tout ce temps dans une zone de double drapeau jaune, ne pas ralentir, et décoller sur les vibreurs pour percuter quelqu'un. Je pense que justice a été faite. Sans cela, Sergio aurait pu le contenir."

"Si vous regardez la caméra embarquée, il se rapproche sous drapeau jaune. Sans être capable de revenir, il n'aurait eu que quelques virages et c'était fini. Checo a ralenti comme ils sont censés le faire avec un double drapeau jaune, il faut se préparer à freiner et ne pas ouvrir le DRS. Pourquoi ouvrir le DRS si vous êtes préparé à ralentir et freiner ?"

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré que, comme pour l'incident du dernier tour entre Kvyat et Nico Hülkenberg au Mexique, la décision d'infliger une pénalité a été plutôt évidente pour les commissaires, qui ont eu accès à la vidéosurveillance.

"C'était une décision évidente", a expliqué l'Australien. "Du fait que ce soit dans le dernier tour, nous avons directement envoyé [les extraits] aux commissaires. Dany est arrivé, a sauté sur le vibreur à l'intérieur, tenté de faire une manœuvre avec freinage tardif, et il y a eu un contact en résultat à cela. Les commissaires ont regardé les images et ont décidé de la pénalité."

Szafnauer admet que la bataille pour la sixième place avec Toro Rosso s'intensifie, surtout compte tenu des implications financières qui en résulteront : "Il reste deux courses, donc nous allons tout faire pour essayer de [conserver] cet écart. Mais l'argent est très important. Nous avons une lutte à mener, et nous devons maximiser nos points dans les deux prochaines courses. Tout peut arriver, mais nous travaillerons dur."