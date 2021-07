Räikkönen : Je suis totalement maître de mon avenir

Qui seront les pilotes Alfa Romeo en 2022 ? La question se pose avec de plus en plus d'insistance car les choses semblent plus incertaines que jamais. Si l'écurie a déjà, par la voix de son directeur Frédéric Vasseur, indiqué que le renouvellement pourrait être complet, et que Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi pourraient vivre leur dernière saison du côté d'Hinwil, difficile de passer outre la rumeur Valtteri Bottas.

Le Finlandais, qui semble de plus en plus proche de la fin de son aventure chez Mercedes débutée en 2017 après la retraite de Nico Rosberg, apparaît comme un prétendant de choix si jamais il venait à être remplacé, comme cela est pressenti, par George Russell aux côtés de Lewis Hamilton. Alors, un Finlandais pourrait-il en remplacer un autre ?

Interrogé sur la question de son avenir en conférence de presse à la veille des premiers tours de roue du Grand Prix de Hongrie 2021, Räikkönen a pour sa part assuré qu'il avait pleinement son futur entre ses mains : "La décision de continuer ou non sera entre mes mains. Donc [ce sera] complètement ma décision en premier lieu, mais je ne sais pas. Je veux dire : je n'y ai pas vraiment trop réfléchi, et je vais y aller et voir ce qui se passe. Je ne suis pas stressé par quoi que ce soit. Donc, nous verrons ce qui va se passer."

Le Champion du monde 2007 a également tiré un bilan de la première partie de saison 2021, alors que la trêve interviendra dès après le GP de Hongrie de ce week-end. Un bilan plutôt négatif : "Pas de hauts, seulement des bas, mais, vous savez, voilà, c'est là où nous sommes. Il y a quelques circuits où nous pouvons nous classer en 10-9e, mais en général nous sommes juste en dehors [des points] et, évidemment, quand nous essayons de nous battre, c'est toujours contre des voitures plus rapides, mais nous allons continuer à essayer et voir ce que nous pouvons obtenir."

Le Hungaroring est un tracé particulier dont la configuration pourrait aider Alfa Romeo, même si Räikkönen demeure mesuré : "Je doute qu'il y ait une différence avec l'ordre habituel, il ne va pas changer soudainement à cause de ce circuit par rapport à d'autres endroits. Je pense que moins de lignes droites, c'est mieux pour nous, mais nous allons voir. Il est très difficile de dépasser ici, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas aussi facile que sur d'autres pistes, donc nous verrons."

Alors quel serait un bon résultat ? "Juste faire mieux que ce que nous avons fait et comme je l'ai dit, les qualifications ne sont probablement pas notre domaine le plus fort et ici c'est assez important. Mais peu importe où nous allons nous qualifier, nous allons essayer de bien courir en course. S'il fait chaud, ça peut être délicat avec les pneus, donc nous essayons juste de faire du mieux que nous pouvons."