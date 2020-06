Une fois relancée, Red Bull s'attend à une compétition "féroce"

Dans moins d'un mois et après une longue attente ponctuée d'incertitude, la compétition reprendra ses droits en Formule 1. L'annonce d'un calendrier de huit Grands Prix pour l'été permet désormais d'avoir une perspective plus claire, bien que la suite des événements ne soit pas encore fixée pour ce qui consistera la deuxième partie de cette saison d'ores et déjà historique de par les circonstances.

Mise à l'arrêt par la pandémie de COVID-19, la F1 a tout fait pour enfin lancer son championnat dans des conditions de sécurité maximales, avec des mesures de précaution draconiennes et inédites sur le plan sanitaire. Cela ne fait aucun doute, lorsque le paddock s'installera début juillet sur le Red Bull Ring, en Autriche, l'ambiance y sera énormément différente de ce que l'on connaît habituellement. Néanmoins, une fois les moteurs démarrés et les visières baissées, le sport sera roi.

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner est convaincu que le spectacle sera au rendez-vous et que la compétition ne décevra pas. Au contraire, il s'attend à une lutte plus intense que jamais. "Je pense que ça va être différent, très différent", explique-t-il à Motorsport.com. "Mais lorsque les feux s'éteignent, il n'y a plus que ce qui se passe en piste qui compte, et on est très immergé dans tout ce que l'on fait. L'environnement pourrait être un peu différent, mais je pense que la compétition va être tout aussi féroce et que tout le monde sera concentré sur ce qui se passe en piste."

Pour permettre l'organisation de deux Grands Prix consécutifs à Spielberg, Red Bull a consenti de nombreux efforts étant donné que la piste qui porte son nom lui appartient. La firme autrichienne s'est également énormément impliquée sur d'autres points qui ont permis de valider définitivement le processus de reprise. "C'est génial que nous puissions courir et que ces dates au calendrier soient confirmées", se réjouit Christian Horner. "Red Bull a travaillé d'arrache-pied en Autriche pour faire avancer le calendrier, et tout le mérite leur revient pour avoir mis en place ces deux premières courses. Elles peuvent servir de modèle pour les futures courses européennes. Nous sommes enthousiastes à l'idée de courir à nouveau."

"C'est génial d'avoir quelque chose à l'agenda, quelque chose sur quoi se concentrer et que tout le monde a hâte de vivre", ajoute-t-il. "Je crois que nous avons une bonne voiture cette année et c'est dommage que nous ne l'ayons pas vu en Australie. Mais toute l'équipe est très motivée et ce sera une saison différente. Nous sommes bien équipés pour ça."

Propos recueillis par Jonathan Noble