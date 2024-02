Les secrets des pontons Red Bull se dévoilent à Bahreïn

L'un des grands sujets techniques de discussion de ce début de saison a été le changement de concept de Red Bull en matière de design des pontons, avec beaucoup de questions autour des entrées d'air minimalistes des pontons.

Ce changement d'approche, avec une ouverture verticale rappelant les anciens designs de Mercedes, intervient au moment où la concurrence s'oriente vers des versions déjà utilisées par l'écurie Championne du monde depuis le début de cette ère réglementaire.

Il est probable que Red Bull ait atteint la limite de performance avec son concept précédent, qui se caractérisait par une entrée d'air haute et une lèvre inférieure proéminente (on parlera d'"underbite"), mais les modifications ont peut-être ouvert un nouvel avantage.

La RB20 présente donc un agencement très différent, avec une entrée d'air où c'est la lèvre supérieure qui est proéminente (on parlera d'"overbite").

Et lorsque la voiture est apparue en public pour la première fois lors de la première journée d'essais de pré-saison à Bahreïn ce mercredi, on a pu se faire une idée plus précise de ce que Red Bull avait fait exactement, sa voiture de présentation n'étant manifestement pas le produit fini.

L'entrée d'air semble être assurée par deux ouvertures. L'une d'entre elles est un mince canal vertical sur le côté du châssis, assez similaire à ce qui a été vu lors du lancement physique à l'usine. Cependant, il y a désormais clairement une entrée principale positionnée sous l'overbite, qui ressemble un peu à la bouche d'une raie.

Le canal vertical sur le côté du châssis rappelle le conduit utilisé par Ferrari depuis le début de la saison dernière. Cependant, on ne sait pas encore si le flux d'air converge avec le flux principal dans le ponton pour aider à refroidir les différents radiateurs et refroidisseurs logés à cet endroit, ou s'il a un but séparé, plus aérodynamique, comme nous l'avons vu avec la solution de Ferrari.

Il est plausible que le flux d'air soit acheminé vers les sorties du capot moteur, par exemple, car elles ont été segmentées. La sortie arrière a déjà été fermée quand la voiture était en piste.

Nous avons également confirmation de la géométrie de la partie supérieure de la carrosserie du ponton, qui comprend une subtile rigole descendant jusqu'à la zone de la bouteille de coca à l'arrière de la voiture.

Parallèlement, Red Bull profite également du changement de réglementation pour 2024, qui autorise des ouvertures supplémentaires pour le refroidissement du pilote sur le châssis, avec deux petites entrées d'air intégrées au panneau supérieur du châssis.