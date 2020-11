Séparation Ricciardo-Renault : le COVID-19 a-t-il tout changé ?

Il n'est plus temps de refaire l'histoire, mais chez Renault, on a l'intime conviction que Daniel Ricciardo aurait pris une décision différente pour son avenir si le jeu des chaises musicales ne s'était pas accéléré avant même le début de la saison 2020. Celle-ci a débuté très tardivement, au début de l'été, en raison de la pandémie de COVID-19, et Ferrari a fait le choix de ne pas prolonger Sebastian Vettel dès le printemps. La Scuderia préférant Carlos Sainz au pilote allemand, cela a libéré un baquet chez McLaren, que Ricciardo a saisi rapidement pour 2021. Renault n'avait alors comme arguments qu'une saison 2019 très compliquée, qui avait déçu l'Australien… et pas les performances solides, agrémentées de deux podiums, dont l'équipe d'Enstone dispose aujourd'hui. Le pilote de 31 ans a-t-il lui-même été surpris par le niveau de performance de Renault cette saison ?

"Je suis sûr qu'il l'a été", affirme Alan Permane, directeur sportif de Renault, sur le site officiel de la F1. "Je lui dis chaque semaine : 'Il n'est pas trop tard pour que tu changes d'avis'. Sérieusement, je le fais. C'est bien sûr un peu ironique, et évidemment je sais qu'il ne peut pas changer d'avis, et il n'a même pas la prétention de dire qu'il l'envisagerait, par respect pour sa nouvelle équipe. Qui sait ? Si ça avait été une saison normale et que des gens n'avaient pas eu l'idée de faire des changements dans leur équipe avant même les premiers tours de roue, qui sait où nous en serions maintenant ? Sans ça, Fernando ne serait pas de retour. Une porte se ferme, une autre s'ouvre pour l'équipe."

Dans une saison "normale" qui aurait débuté en mars et permis de découvrir plus tôt le niveau réel de Renault, qui lutte encore aujourd'hui pour la troisième place du championnat constructeurs, Permane est donc convaincu que Ricciardo aurait été tenté de prolonger son contrat. Le scénario sera différent, et tout en préparant très activement son remplacement par Fernando Alonso l'an prochain, l'écurie a conscience qu'elle va perdre un élément fédérateur.

"Il est très cool, dans la voiture comme en dehors", décrit Permane. "On n'en rencontre pas beaucoup qui sont à peu près les mêmes dans les deux cas, et il a fait un excellent travail en construisant une équipe très forte autour de lui pour ce qui est de l'ingénierie et des mécaniciens. Avant le COVID, quand il venait à l'usine et que toute l'équipe était rassemblée dans l'atelier, on pouvait voir que tout le monde l'aimait. Nico [Hülkenberg] a été dans l'équipe un moment et il était bien aimé, et Daniel est arrivé et il a passé du temps avec les gens dans le garage. Je suis sûr que Nico s'est dit : 'Pourquoi fait-il ça ? Que fait ce gars ?' Il l'a fait car il aime ça. Et ça bâtit une équipe forte."

Pour Permane, il ne fait aucun doute que Ricciardo est un Champion du monde en puissance. "Ils ne sont pas nombreux sur la grille", précise-t-il. "Je parle uniquement sur la base de ce que je vois. J'en vois un peu plus de Daniel, mais il y a lui, il y a Lewis [Hamilton], il y a Charles [Leclerc] et il y a Max [Verstappen]. Tous les quatre sont à un niveau différent. Sans manquer de respect à Esteban [Ocon], il est juste un demi-dixième ou un dixième derrière, et dans notre situation, ça peut être énorme. Il s'efforce de combler cet écart, d'apprendre de Daniel partout où il le peut."