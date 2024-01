Quand Alain Prost effectuait ses grands débuts en F1

Il y a 44 ans jour pour jour, Alain Prost disputait son tout premier Grand Prix de Formule 1, en Argentine. Après avoir fait ses classes notamment en Formule Renault puis en F3, le Français avait convaincu McLaren de lui donner sa chance dans la catégorie reine. En y mettant les pieds pour se lancer à l'assaut de la saison 1980, il n'imaginait sans doute pas qu'il posait la première pierre de l'une des carrières les plus brillantes de ce sport.

Le 13 janvier 1980, Prost était au départ de son premier Grand Prix à Buenos Aires au volant de la McLaren M29 à moteur Ford-Cosworth. Douzième des qualifications, il allait ensuite décrocher la sixième place à l'arrivée de cette grande première. Après cette première année dans l'écurie de Woking, il allait rejoindre Renault F1 pour trois saisons avant de retrouver McLaren pour y écrire les plus belles pages : à la clé, trois titres mondiaux décrochés en 1985, 1986 et 1989, et une rivalité indélébile avec Ayrton Senna.

Surnommé "le professeur", Prost avait ensuite échoué à triompher avec Ferrari en 1990 et 1991 mais avait conclu sa carrière en 1993 sur un quatrième et ultime titre mondial, sous les couleurs de Williams et propulsé par Renault. En 199 Grands Prix de Formule 1, il a décroché 51 victoires, 33 pole positions, 106 podiums et signé à 41 reprises le meilleur tour en course. Il y eut ensuite une implication quasi permanente dans le paddock, avec notamment l'aventure Prost Grand Prix, jusqu'au rôle tenu chez Renault jusqu'au début de l'année 2022, où il officiait en tant que directeur non exécutif.

Toutes les F1 pilotées par Alain Prost

