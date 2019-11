Les restarts frénétiques d'Interlagos donnent des idées à la F1

Avec deux interventions de la voiture de sécurité en fin de course à Interlagos, le Grand Prix du Brésil a offert une fin d'épreuve mouvementée, ponctuée par deux restarts qui ont joué un rôle déterminant dans les événements survenus. La manière dont Lewis Hamilton puis Max Verstappen ont géré ces deux relances a fait la démonstration du bien-fondé d'un changement réglementaire introduit cette année. Alors qu'auparavant les pilotes pouvaient doubler dès la ligne de Safety Car, généralement située en amont de la ligne droite de départ/arrivée, ils ne peuvent désormais plus le faire avant la ligne de chronométrage.

Ainsi on a pu voir le pilote de tête contenir à deux reprises le peloton très longtemps dimanche, provoquant un restart très animé. Et nombreux sont ceux qui ont apprécié ce spectacle, Ross Brawn le premier. Le patron sportif de la Formule 1 assure d'ailleurs que les faits seront examinés de près car ils pourraient donner des idées productives pour l'avenir.

"C'était un restart passionnant et fascinant, qui sera analysé très attentivement", promet Ross Brawn. "Le resserrement du peloton durant les secondes précédant le drapeau vert ont donné lieu à un spectacle palpitant, où les pilotes jouaient des coudes pour leur place et où le plus petit des avantages s'avérait décisif. Examiner la possibilité de recréer réglementairement ces conditions à l'avenir est un concept intéressant, et elle sera sans le moindre doute explorée prochainement."

Parmi les pilotes, ils sont plusieurs également à avoir apprécié l'exercice. Daniel Ricciardo, sixième à l'arrivée, ne s'en est pas caché. "C'était cool", estime le pilote Renault. "Puisqu'on ne dépasse plus avant la ligne d'arrivée, cela nous permet de ne pas s'échapper trop tôt, et d'attaquer à la fin. Quand Lewis a mené le premier restart, il est parti tôt puis il a vu que les autres étaient proches, donc il a ralenti à nouveau. Franchement, j'adore tout ça, c'est très bien. On voit des voitures bloquer les roues, ça peut être un peu chaotique, mais cela génère évidemment beaucoup d'adrénaline. Et lorsque la course est relancée comme ça, il y a encore plus d'adrénaline."

Propos recueillis par Jonathan Noble