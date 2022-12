C'était un 13 décembre : le premier test F1 d'Alonso

Charger le lecteur audio

Il y a 23 ans jour pour jour, Fernando Alonso effectuait ses premiers tours de roue à bord d'une Formule 1. Le 13 décembre 1999, l'Espagnol alors âgé de seulement 18 ans avait pu prendre les commandes de la Minardi M01 propulsée par le V10 Ford-Cosworth. Ce test, il l'avait décroché en remportant la même année le championnat Euro Open MoviStar by Nissan, ancêtre des World Series by Nissan, devenues ensuite World Series by Renault après une fusion.

Organisé dans le cadre d'essais privés auxquels participaient trois autres écuries (Ferrari, Stewart et BAR), ce roulage s'était déroulé à Jerez, en Espagne, où la météo n'avait pas gâté le futur double Champion du monde. Pourtant, malgré la pluie, il avait laissé une belle impression aux nombreux observateurs, avec un meilleur chrono tout juste une seconde plus lent que celui de Marc Gené, titulaire chez Minardi à l'époque.

En 2000, Alonso avait participé au championnat de F3000 avant de rejoindre le giron Benetton de Flavio Briatore. Ce dernier était parvenu à le placer chez Minardi en 2001 pour lui permettre de faire ses débuts en Grand Prix. La suite appartient à l'Histoire de la Formule 1...

Le premier test F1 de Fernando Alonso en photos

Cliquez sur chaque photo ci-dessous pour passer à la suivante.

1 / 6 Photo de: LAT Images 2 / 6 Photo de: LAT Images 3 / 6 Photo de: LAT Images 4 / 6 Photo de: LAT Images 5 / 6 Photo de: LAT Images 6 / 6 Photo de: LAT Images