Ricciardo explique le design de son casque et sa création

Pour son arrivée chez Renault, Daniel Ricciardo avait arboré un casque multicolore en 2019, présenté juste avant le Grand Prix d'Australie, et celui-ci n'avait laissé personne indifférent, compte tenu du choix de teintes pastel de l'Australien. En 2020, il a dévoilé à Melbourne un heaume à dominante grise avec un motif léopard et des détails multicolores. Il a expliqué avoir profité de la liberté qui lui était donnée pour ne penser qu'à l'aspect esthétique.

"Ces dernières années, j’ai eu plus de liberté sur la décoration et en voyant l’armoire où tous mes casques sont alignés, j’ai remarqué que les plus anciens avaient généralement tous le même style", analyse le pilote Renault. "À l’avenir, je veux que chaque casque soit une œuvre d’art et qu’il représente quelque chose de différent chaque année."

Il révèle que le créateur de ce casque est le même qu'en 2019 : "J’ai de nouveau travaillé avec Nico d’Ornamental Conifer, et je pense que le résultat sort encore du lot cette année. La base est une sorte d’imprimé léopard, ce qui n’est pas forcément évident avec ces couleurs, mais l’est davantage avec du gris pastel et du fusain. Nous avons ajouté des couches supplémentaires aidant à donner un aspect un peu plus pop sur certaines parties."

L'an dernier, Ricciardo avait écrit 'Stop being them', un message expliquant aux gens de ne pas faire ce que tout le monde fait, et il a changé de phrase pour la saison 2020, tout en gardant une idée globalement similaire : "Cette année, le slogan arboré sur mon casque est 'Become Unstuck' ('détachez-vous' en français, ndlr). Dans la lignée du message de l’an dernier, il souligne l’importance de ne pas tomber dans la routine et aussi celle de prendre du recul et de faire les choses par soi-même."

"Je l’adore dans son intégralité. C’est difficile de choisir un aspect qui se distingue. J’aime vraiment ce que Nico a fait sur le dessus du casque cette année, et nous avons remarqué que beaucoup de caméras l’année passée étaient attirées par le rose du casque. Cette année, Nico a donc créé un logo visible sur les vues embarquées disant 'Souriez, vous êtes filmé', à la fois drôle et plein d’esprit."

Lors des essais hivernaux, Ricciardo avait utilisé un casque violet en hommage à Kobe Bryant, célèbre basketteur des Los Angeles Lakers décédé dans un accident d'hélicoptère, mais explique que dans la genèse de création de son casque, l'idée d'utiliser cette couleur lui est venue bien avant : "Nos premières idées pour le casque remontent au mois d’octobre. À ce stade, notre seule véritable certitude était de vouloir du violet dessus et nous l’avons graduellement fait évoluer depuis."

