Daniel Ricciardo redoute un GP de Monaco "vide"

Ce week-end, la Formule 1 retourne dans les rues de Monaco pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Grand Prix ayant été annulé en 2020. Signe d'une situation sanitaire meilleure que l'an passé, les organisateurs de la course autoriseront un certain nombre de spectateurs à assister à l'événement depuis les tribunes. En revanche, l'ambiance au sein de la Principauté sera beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée.

Le côté glamour et le caractère du circuit de Monte-Carlo font du Grand Prix de Monaco le joyau du calendrier de la Formule 1. Cependant, il est certain que l'action au-delà des rails de sécurité ne sera pas au rendez-vous cette année, au grand regret de Daniel Ricciardo.

"Le circuit est si intense que ce sera toujours un 10 sur 10", explique le pilote McLaren. "Donc, rien de ce qui se passe dans la voiture ne changera. Mais la préparation sera différente, surtout au moment de traverser la foule pour rentrer dans la voie des stands et monter dans la voiture. C'est toujours un peu chaotique, ça accélère votre rythme cardiaque et le circuit fait le reste."

"Ce sera un peu plus calme [cette année]. Je suis tellement impatient d'y être mais j'ai aussi peur de ne pas être aussi enthousiaste, parce qu'il manquera cette atmosphère : les bateaux, les gens, le fait de pouvoir se réunir à la fin de la journée pour boire et faire la fête. Je pense que ne pas avoir ça, du moins avec la même intensité que dans les années précédentes, créera un vide. Mais concernant les sensations dans la voiture, je pense que ça ira."

Lando Norris, coéquipier de Ricciardo chez McLaren, est du même avis. Le Britannique indique que l'atmosphère du Grand Prix sera différente et que le week-end sera probablement moins spectaculaire.

"C'est le premier circuit urbain sur lequel nous retournons depuis le COVID-19", déclare-t-il. "D'une certaine manière, nous nous sommes habitués à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de fans, mais quand vous allez à Monaco, vous savez que 50% de l'excitation vient de ce qui vous entoure. Je suis sûr que ce ne sera pas aussi magnifique et spectaculaire que d'habitude, mais ça reste l'une des meilleures courses de la saison."

