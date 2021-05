Romain Grosjean commentera le GP de Monaco sur Canal+

Près de six mois après son terrible accident à Bahreïn, Romain Grosjean va retrouver la Formule 1 au Grand Prix de Monaco 2021. Toutefois, le Français ne sera pas au volant d'une monoplace mais dans la cabine des commentateurs de Canal+, aux côtés de Julien Fébreau ! Le pilote originaire de Genève remplace ainsi Jacques Villeneuve le temps d'un week-end de course.

Malgré un emploi du temps très chargé, comprenant une campagne partielle en IndyCar (lui qui vient de signer la pole et un podium au GP d'Indianapolis) et prochainement une journée d'essais avec l'écurie Mercedes, Grosjean prendra le micro en Principauté. L'ancien pilote Renault, Lotus et Haas, auteur de dix podiums en catégorie reine, ne devrait être présent que pour la séance qualificative et la course, laissant la place aux intervenants réguliers de Canal+ lors des trois séances d'essais libres.

"Super heureux de commenter avec mon ami Julien Fébreau le GP de Monaco sur Canal+. J'espère vous apporter mon expertise de pilote F1 et tous ces petits secrets", a-t-il publié sur son compte Twitter.

À noter que Romain Grosjean a intégré le dispositif déployé par le groupe Canal+ pour la retransmission des Grands Prix de Formule 1 cette année afin d'apporter un regard technique et à jour sur les subtilités opérationnelles de la F1 contemporaine "sans langue de bois ou sans devoir protéger une équipe".

Et il n'est pas le premier pilote tricolore à endosser le rôle de commentateur sur Canal+ puisque par le passé, Esteban Ocon s'était prêté à cet exercice lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2019, alors qu'il occupait encore le poste de pilote de réserve au sein de l'écurie Mercedes. Et sans évoquer les consultants de la chaîne cryptée, Loïc Duval et Frank Montagny, Alain Prost avait également commenté les Grands Prix d'Espagne et de Monaco en 2014.

