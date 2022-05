Sainz évoque des difficultés "privées et confidentielles"

Charger le lecteur audio

Si Carlos Sainz a terminé deux fois sur le podium cette saison, à Sakhir et à Miami, le pilote Ferrari accuse le coup face à son coéquipier, Charles Leclerc : devancé 6-0 en qualifications, avec un retard moyen sur le Monégasque supérieur à deux dixièmes, l'Espagnol a connu une série d'incidents l'ayant privé de points à Melbourne et à Imola, sans compter le tête-à-queue lors de sa course à domicile, il y a quelques jours.

Aujourd'hui cinquième du classement général avec 39 points de retard sur Leclerc, Sainz a conscience que la mauvaise passe qu'il traverse ne peut pas durer. Handicapé par une Ferrari F1-75 peu à son goût, le pilote ne souhaite pas s'étendre davantage sur la nature de ses lacunes.

"C'est très spécifique", explique-t-il. "C'est beaucoup de détails, probablement trop pour une interview ou pour mettre des mots dessus parce que je pense que ces choses-là sont privées et confidentielles avec l'équipe. Je pense que l'on peut voir depuis les caméras et partout que je ne suis pas encore 'là' avec la voiture par rapport à l'année dernière, et je ne me vante pas que la voiture est un peu trop pointue à mon goût."

"Mais c'est comme ça : soit on peut s'adapter, soit on peut rendre la voiture un peu plus à son goût. Ces deux choses demandent du temps, des connaissances et de l'expérience. Ça nécessite des erreurs et des tâtonnements. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, sur la grille du GP d'Espagne

La situation actuelle de Sainz est d'autant plus surprenante que le fils du double Champion du monde des Rallyes a non seulement devancé Leclerc pour sa première année chez Ferrari, en 2021, mais a aussi obtenu le titre honorifique de "meilleur des autres" en étant le premier pilote classé hors top teams (à savoir Mercedes et Red Bull).

La mise en place d'un nouveau Règlement Technique, ayant profondément changé le look et le comportement des voitures, a néanmoins davantage profité à Leclerc, qui parvient plus facilement à tirer le meilleur parti de sa machine.

"Il pilote à un très haut niveau", confirme Sainz. "Il met bout à bout des tours super impressionnants, avec une façon de piloter très agressive. Je ne peux qu'admirer ça et, d'une certaine manière essayer de copier et de l'autre essayer de rendre [la voiture] un peu plus à mon goût pour être plus rapide. Et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe parfois et, en tant que pilote, on doit simplement passer par un processus et se remettre en question."

Et bien qu'il reconnaisse que la période n'est pas idéale pour le moment, Sainz a bon espoir que tout finira par s'améliorer : "Je reste positif et motivé pour renverser la vapeur le plus vite possible. Ça n'a pas été facile. On peut probablement voir avec les caméras embarquées et avec les erreurs que j'ai beaucoup de mal à piloter cette voiture et à comprendre comment en extraire le maximum."

"C'est un tout nouveau défi dans ma carrière en F1. Je dois faire preuve d'imagination dans ma manière de penser et de piloter. Ça entraîne des erreurs et des choses que je dois apprendre. Je garde la tête baissée pour essayer de combattre ça, essayer de faire en sorte que ça change le plus vite possible. Il y a eu un mélange de malchance et d'erreurs de mon côté, ce qui compte aussi, non ? Mais je pense que pour l'avenir, ça va soudainement changer, ou ça va changer petit à petit. Je dois simplement garder la tête dans le guidon."