Leclerc est plus à l'aise avec une Ferrari "pointue", selon Sainz

Pour la sixième fois en six épreuves, Carlos Sainz est devancé par son coéquipier sur la grille de départ. Le pilote Ferrari s'est hissé à la troisième place aux qualifications du Grand Prix d'Espagne mais son temps de 1'19''166 n'a pas été suffisant pour détrôner Charles Leclerc, qui a conquis sa quatrième pole de l'année.

Avec un nouveau Règlement Technique mis en place cette saison ayant profondément modifié le comportement des F1, Sainz estime que sa voiture rouge était beaucoup plus difficile à dompter. Interrogé par Motorsport.com sur le comportement de la F1-75, le pilote espagnol a admis que son coéquipier était aujourd'hui plus capable de jouer avec le train arrière, ce qui explique l'écart de performance entre les deux Ferrari.

"Je la trouve vraiment un peu plus délicate, nerveuse et pointue que la voiture de l'an dernier", a commenté Sainz. "C'est évidemment l'une des raisons qui expliquent pourquoi je ne suis probablement pas encore tout à fait au niveau. Je peux voir que Charles est plus satisfait et joue beaucoup plus [avec la voiture] que moi, ce qui lui donne cet avantage sur moi en matière de temps au tour."

"Mais c'est une voiture rapide, ce qui est le plus important. Je dois simplement m'y habituer, m'habituer à cette sensation de jouer beaucoup plus avec l'arrière. Je fais mes devoirs sur le simulateur et sur la piste à chaque fois que je roule. J'essaie de me donner à fond pour m'habituer à cet équilibre mais j'y arriverai."

Leclerc s'est pourtant fait surprendre par sa machine lors des qualifications, lorsqu'un tête-à-queue en Q3 l'a contraint à ne réaliser qu'une seule tentative chronométrée pour décrocher la pole. Quelques semaines plus tôt, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Monégasque était également parti à la faute en essayant de gagner du terrain sur Sergio Pérez, ce qui lui avait fait perdre la troisième place.

La Ferrari F1-75 est-elle donc une voiture qui ne laisse pas de place à l'erreur ? Leclerc n'est pas de cet avis : "Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement délicate. Avec ces nouvelles voitures, nous avons tendance à jouer un peu plus avec l'arrière. […] Aujourd'hui, j'ai essayé d'en faire trop et c'était de ma faute. Ça n'avait rien à voir avec la voiture."

Matt Kew