Sainz : Il sera plus difficile de trouver la limite à Imola

Redoutant le début de la saison 2021 en raison d'un manque de roulage au volant de la Ferrari SF21, Carlos Sainz a pourtant brillé à Bahreïn, première manche de l'année. Sous les projecteurs du circuit de Sakhir, l'Espagnol est resté relativement proche de son nouvel équipier, Charles Leclerc, tout au long du week-end. Mais d'après Sainz, il sera difficile de répéter cette performance au Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui se tient ce week-end. En conférence de presse, le pilote Ferrari explique que ce "circuit de confiance" ne lui permettra pas de piloter à la limite.

"Je pense que [le Grand Prix de Bahreïn] a été très positif dans l'ensemble", indique-t-il. "J'ai réussi à être dans le rythme et à attaquer assez fort dès le début. Le fait d'avoir fait les essais [de pré-saison] là-bas m'a probablement aidé dans les procédures, le pilotage, etc."

"Je m'attends à ce que [le Grand Prix d'Imola] soit un peu plus difficile parce que c'est un circuit de confiance, où il faut vraiment connaître la voiture pour être capable de repousser les limites. Mais j'ai été agréablement surpris de la rapidité avec laquelle je me suis adapté à la voiture pour exploiter les performances. Le week-end [de Bahreïn] n'a pas été parfait parce que j'ai fait une erreur en Q3 et que je n'ai pas pris le meilleur départ. Mais ce sont des choses normales pour des débuts. Après plusieurs courses, je devrais être en mesure de mieux réussir mes [week-ends]."

Sainz a également déclaré s'intéresser aux performances de son équipier Leclerc, notamment en qualifications. Le pilote "apprend beaucoup" du Monégasque, très performant dans cet exercice. Leclerc a décroché sept pole positions en carrière et s'est souvent "sur-qualifié" la saison dernière, au volant de la rétive SF1000.

"Bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Charles et j'ai cherché à comprendre comment il parvient à faire de très bons tours en qualifications", poursuit Sainz. "Aussi, j'ai été assez surpris et assez heureux de voir à quel point je pouvais être rapide en Q1 et en Q2 [à Bahreïn]. J'ai encore beaucoup à apprendre, encore beaucoup de courses devant moi, beaucoup de qualifications et beaucoup d'erreurs à faire. Pour être en mesure d'apprendre, il faut faire des erreurs et en tirer des leçons. Mais je pense que Bahreïn a été un début prometteur, je suis impatient de poursuivre mon développement et de continuer à apprendre [de Leclerc], qui fait un travail exceptionnel."

partages